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Bu da oldu! Kağıthane'de market aracından uyuşturucu fışkırdı

21.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de Çağlayan Tünel girişinde uygulama yapan ekipler sanal alışveriş imkanı sunan bir markete ait aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramadan çıkanlar ise şaşkına çevirdi. Araçta arama yapan polis 11 parça satışa hazır bonzai ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 80 liraya da el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu da oldu! Kağıthane'de market aracından uyuşturucu fışkırdı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kurumsal marketlerin aracının uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler ilçenin bir çok noktasında araçlar üzerine uygulama noktaları oluşturdu. Kağıthane Çağlayan Tünel girişinde uygulama yapan ekipler, sanal alışveriş imkanı sunan bir markete ait, aracı durdurarak arama yaptı.

GBT SORGULARI TEMİZ ÇIKTI, ARABADAN BONZAİ FIŞKIRDI

Kağıthane polisi araç içerisinde bulunan Sinan Cihat B. (27), Süleyman Y. (21) ve Fırat I.’nın (23) Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaparak üzerinde arama yaptı. Yapılan sorgulamada Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’nın GBT sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, polis araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın paspaslarının altında satışa hazır 11 parça bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 80 liraya da el konuldu.

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KAĞITHANE POLİSİ MARKET ARACINDAKİ TORBACILARI YAKALADI

Araçta yapılan aramaların ardından uyuşturucu maddeleri ele geçiren Kağıthane polisi, araçta bulunan Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Markete ait araç, daha detaylı aramalar için polis otoparkına çekildi. Ekiplerin, ilçedeki kurumsal firmalara ait araçlara yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Süleyman Y. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Kağıthane
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