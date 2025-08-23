Bu da yeni moda! “Çirkin ayakkabı” akımı nedir?

"Ugly Shoes" yani "Çirkin Ayakkabı" akımı nedir?



Çirkin ayakkabı akımı, yeni yeni duymaya başladığımız bir trend. Normalde estetik olarak güzel ayakkabıları tercih ederiz. Ama bu akımda tam tersi oluyor. Yani daha kaba ya da demode görünen ayakkabılar moda oluyor.

Aslında bu bir tepki akımı.

Bu ne demek peki? İnce ve zarif olana karşı bir tepki aslında. Moda dünyasında yıllarca hep bu tarz ayakkabılar hakimdi. Çirkin ayakkabılar akımında ise bu eskiye bir meydan okuma var.

Bu akımın bir duruşu var!

Bu akımda sadece bir ayakkabı seçmiyorsunuz, bir duruş sergiliyorsunuz. Dayatılan güzellik algılarını yerle bir ederek rahatlığınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yani bu akımda güzellik normlarına karşı bir tepki ortaya koyuluyor aslında.

Çirkin ayakkabılar her yerde.



Çirkin ayakkabı akımında hantal, uyumsuz renkleri olan ve kaba tasarımlı ayakkabılar var. Yani genellikle "çirkin" görülen tarzlar. Ama bu ayakkabılar, çirkin moda akımının stilini yansıtıyor.

Bu akımda her marka var!

Çirkin ayakkabılar akımında artık büyük markalar da var. Moda akımının yayılmasıyla herkesin bildiği lüks markalar bu akıma uygun ayakkabılar üretmeye başladı. Sunulan modeller ilk başlarda herkesin alay ettiği ürünler olsa da satışa çıkınca rekorlar kırdı.

Konforun önde olduğu bir trend.



Çirkin ayakkabılar denilince akla hemen kötü modeller geliyor. Aslında bu akım, rahatlığı öne çıkaranların başlattığı bir trend. Özellikle pandemi sonrası herkes konforunu önemser oldu. Bunun sonucunda da böyle bir akım doğdu diyebiliriz. Yani estetik bir yana bırakılıp rahatlık öne çıkarıldı.

Tabii ki sosyal medyanın etkisi çok büyük!



Sosyal medyanın etkisi her şeyde olduğu gibi burada da çok fazla. Her yerde bu "çirkin ayakkabı"ları görür olduk. Başlarda hepimiz yadırgasak da zamanla gözümüz alıştı ve hepimiz onlardan bir tane almak istedik, öyle değil mi?

Bu kadar konuşulan bir akım, tüketicilerin hemen ilgisini çekti elbette.

Sosyal medyada influencerlardan ünlülere herkesin giymeye başlaması tüketicilerin de bu tarz ayakkabılara yönelmesine neden oldu. Kendini göstermek isteyen kişiler için bu ayakkabılar gerçekten bir çıkış oldu.

Bu ayakkabıları eleştirenler de var.

Her moda akımında olduğu gibi bu akımı da beğenmeyenler var tabii ki. Estetik bulmayanlar, göz zevkine aykırı bulanlar çirkin ayakkabılar akımına karşı çıkıyor. Değişen estetik anlayışı, bu tartışmaların daha da çok süreceğini gösteriyor aslında.