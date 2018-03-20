KADIN

Bu davranışlar evliliğinizi boşanmaya götürür

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
EVLİLİK HABERLERİ  | 20.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Evlilik hayatımızda vereceğimiz belki de en önemli karardır. Doğru kişi ile doğru zamanda yapılan evlilik hayatı değiştiren önemli bir adımdır. Ancak öyle davranışlar vardır ki, bu en mutlu süreci boşanmaya kadar götürür.

Bu davranışlar evliliğinizi boşanmaya götürür

“Hayatımın sonuna kadar” diye başlayan ancak zamanla sorunlar baş gösteren ve kabusa dönen bir evlilik istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Sağlıklı ve mutlu bir evlilik büyük emek ister ve problemleri çözmek çiftlerin elindedir.

Siz de bütün bir ömür sürecek mutlu bir beraberlik istiyorsanız bu davranışlardan uzak durun.

Öfke kontrolünü öğrenin

İki farklı insanın bir arada yaşaması ve zaman zaman birbirlerine kızmaları normal bir davranış biçimidir. Siz de sinirli ve gergin olduğunuz bir anda tartışmayı uzatmayın, sakinleşmeyi bekleyin. Öfke veya sinirlilik hallerinde davranışları düzenlemeyi öğrenmek çok önemlidir.

Kaybetme korkusu yaşamak

Eşlerden birinin kaybetme korkusu yaşaması ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Bu duygu, özgürlükleri sınırlamak, nefes alma alanı bırakmamak gibi bir çok sonucu da beraberinde getirir. Karşılıklı iyi niyet, sevgi, saygı çerçevesinde beraberliğinize devam edin.

Kıskançlık evliliği yorar

Kıskançlığın zaman zaman ilişkileri keyifli hale getirdiğini düşünenler vardır. Ancak unutmayın her şeyin bir dozu vardır. Bu çizgiyi aşar, abartılı bir hale gelirse kıskançlık, ilişkinizi yorar ve büyük bir problem haline gelir.

Eşinizin kişiliğine yönelik ağır eleştirilerden kaçının

Eşinizin kişiliğini küçük düşürücü veya onur kırıcı sözler sarf etmek sevginize zarar verir. ‘Sen hep beceriksizsin, hep böylesin’ veya ‘Beni dinlemedin, hep kendi bildiğini okudun.’ gibi çeşitli suçlamalardan ve eleştirilerden uzak durun.

Eşinizin aklını okumaya çalışmayın

Evlilikte çiftler arası diyalog mutluluğun anahtarlarından biridir. Diyalog tek taraflı olmaya başladığı zaman eşler birbirlerine mesafe koymaya başlar. Sürekli kavgalar, iğnelemeler, atışmalar belli bir süre sonra erkek ve kadını kendi dünyasına itmeye başlar ve yalnızlık düşüncesi ortaya çıkar. Kadın da erkek de kendi dünyasında eşi ile konuşmaya başlar. ‘Ben senin bakışından anlarım, senin ne demek istediğini biliyorum.’ gibi sözlerle eşinizin hareketlerinden ve mimiklerinden anlamlar çıkarmaya çalışmayın.

Eşinizle iletişim kurun

Eşinizle sağlıklı iletişim kurun. Sadece karşı tarafı suçlayan, dinlemeyen, sadece tartışılan bir iletişim biçimi hep olumsuz sonuçlar doğurur. Dinleyen, anlamaya çalışan, suçlamayan bir iletişim biçimini deneyin. Hataların, yanlışlıkların iki taraftan da kaynaklandığını unutmayın. Tek taraflı düşünmeyin.

Konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyin, konuşmasını kesmeyin, sabırla dinleyin

İletişimde en önemli detay konuşan kişiyi sabırla sonuna kadar dinlemektir. Eşinizi anlamanız, sabırla dinlemeniz ve kendinizi de aynı şekilde anlatmanız ve dinletmeniz mutlu bir evlilik için faydalı olacaktır.

Sorunlar cinselliği azaltır

İlişkilerde bazen sorunlar cinselliktir. Bazen de yaşanan diğer sorunlar eşler arasında soğuk rüzgarlar estirir, cinsellikten uzaklaşmalarını sağlar. Bu da zamanla birbirlerinden kopmaya kadar gider.

İki tarafın da mutlu olduğu bir birliktelik ortak zevkler yaşayabilmeleri ile mümkündür.

İhanet evliliği bitirir

İhanet çoğu zaman evlilikleri bitiren en önemli faktördür. İlişkinin en ciddi şekilde yıpranmasına ve hep kanayan bir yara olarak durmasına neden olur, onarılması zor bir iz bırakır.

Sürekli geçmişi hatırlatmayın

Evlilikte veya öncesinde yapılan hatalar, tartışmalar, kavgalar, atışmalar veya yapılan yanlış davranışlar evlilik hayatı boyunca sorun yaratabilir. Bu kötü anların eşler arasında sürekli hatırlatılması, evliliğe zarar verir. Bu sebeple mümkün oldukça yaşanılan kötü olayları geçmişte bırakmaya çalışın.

Genelleme yapmayın

Eşinize bir kalıp biçerek o kalıba sokan ifadeler kullanmak, onu kötü bir fiille damgalamak da büyük hatalardan biridir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evlilik boşanma

En Çok Okunan Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

Erkan Kolçak Köstengil'den evlilik sorusuna cevap

Erkan Kolçak Köstengil'den evlilik sorusuna cevap

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölümü izle! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları, fragmanları

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölümü izle! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları, fragmanları

Adriana Lima'dan Metin Hara paylaşımı

Adriana Lima'dan Metin Hara paylaşımı

İlginizi Çekebilir

İstanbullu zenginlerin gözde düğün lokasyonları ve dudak uçuklatan paket fiyatları

İstanbullu zenginlerin gözde düğün lokasyonları ve dudak uçuklatan paket fiyatları

Evleneceğiniz kişiye mutlaka sormanız gereken 19 soru

Evleneceğiniz kişiye mutlaka sormanız gereken 19 soru

Evliliği kurtarmanın 10 yolu

Evliliği kurtarmanın 10 yolu

Evliliği Yıpratan 7 Davranış

Evliliği Yıpratan 7 Davranış

Mutlu İlişki İçin 20 Denenmiş Tavsiye

Mutlu İlişki İçin 20 Denenmiş Tavsiye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayaliniz kabusa dönmesin! İşte evliliği sarsan yanlışlar

Hayaliniz kabusa dönmesin! İşte evliliği sarsan yanlışlar

Hala evlilik teklifi alamadıysanız formülü bu 5 maddede

Hala evlilik teklifi alamadıysanız formülü bu 5 maddede

Klip çekenden yol kesene kadar ne ararsan var: Gelmiş geçmiş en enteresan evlenme teklifleri

Klip çekenden yol kesene kadar ne ararsan var: Gelmiş geçmiş en enteresan evlenme teklifleri

Hayır kıskanmıyorum ne alakası var: Gelmiş geçmiş en pahalı düğünler

Hayır kıskanmıyorum ne alakası var: Gelmiş geçmiş en pahalı düğünler

Evlilik Hazırlığındakiler Dikkat! Ev Ararken Başınıza Gelebilecek 9 Olmazsa Olmaz Durum

Evlilik Hazırlığındakiler Dikkat! Ev Ararken Başınıza Gelebilecek 9 Olmazsa Olmaz Durum

Emirgan'lı Düğün Fotoğraflarına Son: Düğün Fotoğraflarınız İçin İstanbul'un 20 Büyüleyici Mekanı

Emirgan'lı Düğün Fotoğraflarına Son: Düğün Fotoğraflarınız İçin İstanbul'un 20 Büyüleyici Mekanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.