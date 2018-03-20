Bu davranışlar evliliğinizi boşanmaya götürür

“Hayatımın sonuna kadar” diye başlayan ancak zamanla sorunlar baş gösteren ve kabusa dönen bir evlilik istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Sağlıklı ve mutlu bir evlilik büyük emek ister ve problemleri çözmek çiftlerin elindedir. Siz de bütün bir ömür sürecek mutlu bir beraberlik istiyorsanız bu davranışlardan uzak durun. Öfke kontrolünü öğrenin İki farklı insanın bir arada yaşaması ve zaman zaman birbirlerine kızmaları normal bir davranış biçimidir. Siz de sinirli ve gergin olduğunuz bir anda tartışmayı uzatmayın, sakinleşmeyi bekleyin. Öfke veya sinirlilik hallerinde davranışları düzenlemeyi öğrenmek çok önemlidir. Kaybetme korkusu yaşamak Eşlerden birinin kaybetme korkusu yaşaması ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Bu duygu, özgürlükleri sınırlamak, nefes alma alanı bırakmamak gibi bir çok sonucu da beraberinde getirir. Karşılıklı iyi niyet, sevgi, saygı çerçevesinde beraberliğinize devam edin. Kıskançlık evliliği yorar Kıskançlığın zaman zaman ilişkileri keyifli hale getirdiğini düşünenler vardır. Ancak unutmayın her şeyin bir dozu vardır. Bu çizgiyi aşar, abartılı bir hale gelirse kıskançlık, ilişkinizi yorar ve büyük bir problem haline gelir.

Eşinizin kişiliğine yönelik ağır eleştirilerden kaçının Eşinizin kişiliğini küçük düşürücü veya onur kırıcı sözler sarf etmek sevginize zarar verir. ‘Sen hep beceriksizsin, hep böylesin’ veya ‘Beni dinlemedin, hep kendi bildiğini okudun.’ gibi çeşitli suçlamalardan ve eleştirilerden uzak durun. Eşinizin aklını okumaya çalışmayın Evlilikte çiftler arası diyalog mutluluğun anahtarlarından biridir. Diyalog tek taraflı olmaya başladığı zaman eşler birbirlerine mesafe koymaya başlar. Sürekli kavgalar, iğnelemeler, atışmalar belli bir süre sonra erkek ve kadını kendi dünyasına itmeye başlar ve yalnızlık düşüncesi ortaya çıkar. Kadın da erkek de kendi dünyasında eşi ile konuşmaya başlar. ‘Ben senin bakışından anlarım, senin ne demek istediğini biliyorum.’ gibi sözlerle eşinizin hareketlerinden ve mimiklerinden anlamlar çıkarmaya çalışmayın. Eşinizle iletişim kurun Eşinizle sağlıklı iletişim kurun. Sadece karşı tarafı suçlayan, dinlemeyen, sadece tartışılan bir iletişim biçimi hep olumsuz sonuçlar doğurur. Dinleyen, anlamaya çalışan, suçlamayan bir iletişim biçimini deneyin. Hataların, yanlışlıkların iki taraftan da kaynaklandığını unutmayın. Tek taraflı düşünmeyin.