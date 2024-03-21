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  4. Bu defa semizotu fiyatlarına isyan etti! Armağan Çağlayan 'Siz de şikayet ediyorsanız...' yorumuna kayıtsız kalamadı

Bu defa semizotu fiyatlarına isyan etti! Armağan Çağlayan 'Siz de şikayet ediyorsanız...' yorumuna kayıtsız kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 14:49
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Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya üzerindeki yorumları ile sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan her fırsatta hayat pahalılığına isyan ediyor. Daha önce ödediği hesapları paylaşan Çağlayan bu defa semizotu fiyatlarına isyan etti. Bir takipçisi 'Siz de şikayet ediyorsanız...' deyince o yoruma kayıtsız kalamadı.

Bu defa semizotu fiyatlarına isyan etti! Armağan Çağlayan 'Siz de şikayet ediyorsanız...' yorumuna kayıtsız kalamadı

Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını söyleyen Armağan Çağlayan kanseri yenmiş bu güzel haberi de takipçileri ile paylaşmıştı.

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan her fırsatta pahalılığa isyan ediyor. Daha önce ödediği hesapları paylaşarak isyan eden Çağlayan, bu defa semizotu fiyatlarını görünce çok sinirlendi.

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'BİR DEMET SEMİZOTU 30 TL'

Çağlayan; 'Fiyatlama davranışları çok bozulmuş. Çok hem de…. Pazarda bir demet semizotu 30 TL. E zaten onun yabanisi bahçelerde çıkıyor. Bedeva. Neden ota 30 tl vereyim. Üstelik demet ufacık!' dedi.

Ünlü ismin sosyal medyadaki bu yorumuna bir takipçisi 'Armağan Bey siz de fiyatlardan şikayet ediyorsanız biz ne yapalım?' diye yazdı.

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Armağan Çağlayan bu yoruma da kayıtsız kalamadı ve 'Ben öpücükle mi yaşıyorum? Benim param para değil mi?' diye sordu. Çağlayan'ın bu gönderisi kısa sürede gündem oldu.

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Armağan Çağlayan sosyal medya akciğer kanserine yakalandı
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