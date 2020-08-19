Bu değere dikkat etmezseniz cildiniz mahvolabilir! Cilt bakım ürünlerini seçerken mutlaka...

Pek çoğumuz lisede kimya dersinde işlenen pH değerini ve bir parça turnusol kağıdı ile sıvılardaki pH değerini nasıl ölçtüğümüzü hatırlıyoruz. Okulda bir kere işlediğimiz pH, sonra da unuttuğumuz pH değeri, kendini cilt bakımı alanında hatırlatıyor. 1 ile 14 arasında bir değere sahip olan pH, likit formdaki bir çözeltinin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamızı sağlayan kimyasal bir terim. En asidik olan 0 ile en bazik olan 14 arasında bir değeri işaret eden pH, su ve sabun gibi günlük olarak da kullandığımız pek çok üründe mevcut. En şaşırtıcı olanı ise cildimizin de bir pH değeri olması! Cildimizin genel olarak 4.5 ve 5.5 aralığında olan pH değerini korumak, cildimizin sağlıklı görünmesi için oldukça gerekli...

CİLDİMİZİN pH DEĞERİNİ NASIL KORURUZ?

Cildimiz farklı pH değerlerine farklı tepkiler veriyor. Örnek vermek gerekirse, pH değeri 2.5 olan kolonya cildimizin fazla kurumasına ve sertleşmesine sebep oluyor. Sabunların pH değeri ise genellikle 8 ile 12 arasında değiştiği için özellikle yüzümüzün nem oranını olumsuz etkiliyor ve pH dengesinin bozulmasına yol açıyor. Bu sebeple cildimizin pH değerinin ideal oranda kalması için mutlaka cildimizle uyumlu cilt bakım ürünleri tercih etmemiz gerekiyor.