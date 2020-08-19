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Bu değere dikkat etmezseniz cildiniz mahvolabilir! Cilt bakım ürünlerini seçerken mutlaka...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt bakım ürünleri seçerken pek çok araştırma yapıyoruz ancak çoğu zaman nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Bu süreçte duyduğumuz şeylerden biri de cilt bakım ürünlerinin pH değerinin önemli olduğu. Peki okulda bir kere işlendikten sonra tamamen unuttuğumuz pH değerinin cilt bakım ürünleri için anlamı ne? İşte bilmeniz gerekenler…

Bu değere dikkat etmezseniz cildiniz mahvolabilir! Cilt bakım ürünlerini seçerken mutlaka...

Pek çoğumuz lisede kimya dersinde işlenen pH değerini ve bir parça turnusol kağıdı ile sıvılardaki pH değerini nasıl ölçtüğümüzü hatırlıyoruz. Okulda bir kere işlediğimiz pH, sonra da unuttuğumuz pH değeri, kendini cilt bakımı alanında hatırlatıyor. 1 ile 14 arasında bir değere sahip olan pH, likit formdaki bir çözeltinin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamızı sağlayan kimyasal bir terim. En asidik olan 0 ile en bazik olan 14 arasında bir değeri işaret eden pH, su ve sabun gibi günlük olarak da kullandığımız pek çok üründe mevcut. En şaşırtıcı olanı ise cildimizin de bir pH değeri olması! Cildimizin genel olarak 4.5 ve 5.5 aralığında olan pH değerini korumak, cildimizin sağlıklı görünmesi için oldukça gerekli...

CİLDİMİZİN pH DEĞERİNİ NASIL KORURUZ?

Cildimiz farklı pH değerlerine farklı tepkiler veriyor. Örnek vermek gerekirse, pH değeri 2.5 olan kolonya cildimizin fazla kurumasına ve sertleşmesine sebep oluyor. Sabunların pH değeri ise genellikle 8 ile 12 arasında değiştiği için özellikle yüzümüzün nem oranını olumsuz etkiliyor ve pH dengesinin bozulmasına yol açıyor. Bu sebeple cildimizin pH değerinin ideal oranda kalması için mutlaka cildimizle uyumlu cilt bakım ürünleri tercih etmemiz gerekiyor.

Yüzümüzü temizlerken mutlaka makyajımızı derinlemesine temizleyecek ve pH değeri 5 civarında olan ürünler seçmemiz cildimizin yağ dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu temizleyiciler yüzümüzün yağlanmasını engelliyor ve hassasiyetinin azalmasına fırsat veriyor. Özellikle egzama ve alerjik reaksiyonlar ile baş etmeye çalışanlar için pH değeri ekstra önem arz ediyor.

Elbette cildimiz mevsim değişiklikleri ve hava kirliliği gibi pek çok dış etkenden etkileniyor ancak yapılan araştırmalar cildimizin pH oranının en çok kozmetik ve temizlik ürünleri sebebiyle bozulduğunu ortaya koyuyor. pH değeri yüksek yüz yıkama jelleri cildimizi sivilceye meyilli hale getirebiliyor ve cildimizin sebum dengesini bozarak parlamara sebebiyet verebiliyor.

Ancak pH değeri çok düşük ürünler kullanmak ise ciltte kurumalara ve hassasiyete sebep oluyor. Cilt bakım ürünleri seçerken az da olsa asidik ürünler tercih etmek en iyi görünümü ortaya çıkarıyor. Sebum, ter ve ölü hücrelerden oluşan asit cildimizi kirlilikten ve bakterilerden koruyor. Cildimizin pH dengesindeki bozulmayı düzeltmek için ise mutlaka uygun bir tonik kullanarak işe koyulmak gerekiyor!

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