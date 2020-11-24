KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu değişime çok şaşıracaksınız! Taze sıkılmış limonu saçınıza sürün ve bekleyin

Bu değişime çok şaşıracaksınız! Taze sıkılmış limonu saçınıza sürün ve bekleyin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Magnezyum, bakır, lif, C vitamini, kalsiyum, folik asit ve potasyum açısından son derece zengin olan limonun faydaları saymakla bitmez. Limon, insan sağlığı kadar cilt bakımı için de çok önemlidir. Özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceleri kurutmak ve izleri yok etmek için sıkça kullanılır. Saçlar için de pek çok kullanım alanına sahip olan limon, kadın-erkek herkesin vazgeçilmezidir.

Bu değişime çok şaşıracaksınız! Taze sıkılmış limonu saçınıza sürün ve bekleyin

Limonun saçı şekillendirmek ve saça bakım yapmak için kullanıldığını biliyor muydunuz? Limonun saça faydaları nelerdir sizin için araştırdık.

LİMONUN SAÇA FAYDALARI

Eski dönemlerde briyantin, saç spreyi ya da jöle yoktu. İnsanlar saçlarını şekillendirebilmek ve parlaklık katmak için limon kullanırdı. Uzmanlar, eski dönemlerde insanların limonu daha çok kullandıkları için daha sağlıklı saçlara sahip olduklarını belirtir. İşte limonun saça mucizevi etkileri:

  • Tam bir vitamin-mineral deposu olan limon tüm saça uygulandığında saç tellerini kalınlaştırarak gürleştirir.
  • Saç diplerine uygulandığında kepek sorununu yok eder. Saçın kepeklenmesine engel olur, var olan kepekleri derinlemesine temizler.
  • Saç diplerindeki tıkanık gözenekleri temizleyerek saç derisinin nefes almasını sağlar.
  • Hızlı yağlanan saçlar için limon birebirdir. Tüm saça uygulandığında saçları besleyerek yağlanmayı önler.
  • Saç derisinde meydana gelen konak gibi birçok deri problemini ortadan kaldırır.
  • Limon saç derisine sürüldüğünde kan dolaşımını hızlandırır. Böylece oksijen alan saç güçlenir.
  • Saçlara canlı bir görünüm kazandırır. Parlak saçlara sahip olmak için kullandığınız saç kreminin içine bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz.
  • Saç rengini doğal yollar ile açmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Saçlarınızı limon suyuyla ıslatarak güneşte beklerseniz saç renginizin açıldığını fark edeceksiniz.
  • Saçları güçlendirerek dökülme probleminin önüne geçer.
  • Limon suyu saç diplerindeki bakteri ve mikropları öldürerek saçı derinlemesine temizler. Daha temiz saç dipleri için kullandığınız şampuanın içerisine bir miktar limon suyu ekleyebilirsiniz.
  • Saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
  • Saç derisinde meydana gelen kaşıntı ve yanma problemlerini gidermek için kullanılır. Bunun için bir miktar limonu saç diplerinize dairesel hareketlerle yedirebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra şampuan yardımıyla arındırın.
  • Saçların kırılmasını engeller.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğru oranda ve doğru şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz. Çok fazla kullanıldığında, limonun içinde bulunan yüksek asit saça zarar verebilir. Saç diplerini aşındırarak saçların kurumasına yol açar.

ÖNERİLEN LİMON MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu
3 yemek kaşığı kadar bal
3 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı
Uygulanışı:

Tüm malzemeleri bir kap içine alarak iyice karıştırın.
Saç diplerinize masaj yaparak yedirin.
20 dakika bekleyin.
Şampuan ile saçınızı yıkayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Paranızı cebinizde bırakan yöntem! Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
11 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları!11 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrılıyor mu? Şaşırtan veda sahnesi
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...
Aman dikkat! Yarardan çok zarar veriyor çiğ aloe vera suyu...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Eşlerine güvenmeyen kadınlar onlar evden çıkınca...
Sosyal medyayı salladı! İçinden çıkanlar...
Sosyal medyayı salladı! İçinden çıkanlar...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
'Yeni Diana' koltuk altı kıllarıyla şaşırttı!
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize besin cildi porselen gibi yapıyor! Yulaf unu ve limon...
Mucize besin cildi porselen gibi yapıyor! Yulaf unu ve limon...
Ev yapımı, doğal mı doğal! Koltuk altı tüylerini azaltmak için...
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
O sorunun ilacı! 1 çay kaşığı vazelin cilde neler neler yapıyor
O sorunun ilacı! 1 çay kaşığı vazelini sürün ve...
Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Taktik gibi taktik! Anında 10 yaş genç görünmenin sırrı
Taktik gibi taktik! Artık aynada değil...
Profesyonel makyöz gibi buğulu göz makyajı yapmanın sırrı! 5 dakikada bitiyor
Sadece 5 dakikada buğulu göz makyajı nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.