Bu detaylara dikkat etmezseniz evinizi pireler basabilir! Kurtulmak için...

Pirelerden kurtulmanın ilk yolu evinizin her köşesini dikkatli bir biçimde temizlemektir. Özellikle pire kanı gördüğünüz noktalara yoğunlaşırsanız, daha verimli sonuç elde edersiniz. Elektrikli süpürge ile tüm toz ve kirleri çekerken, pireleri de süpürgenin haznesine atarsınız. Bu hazneyi boşaltırken çok dikkatli olmalısınız. Hemen bir poşetin içerisine tüm tozları doldurmalı ve ağzını sıkıca bağlayıp, bekletmeden çöpe atmalısınız.

Pireler, güçlü zıplama özellikleri ile bilinir. Bu da istedikleri alana rahatça yerleşmelerine imkan verir. Evde pirelerin üremesinin en büyük sebebi evcil hayvanlarınız olabilir. Uzun tüylerine yerleşerek sizi ve küçük ev arkadaşınızı rahatsız eden bu canlılar, onlar üzerinde üreyerek, tüm eve dağılabilirler. Bu durum da sizi son derece rahatsız eder. Pirelerden kurtulmak için kullanabileceğiniz ilaçlar bulunuyor. Ancak bu konuda hassas bir yapıya sahipseniz uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de yok değil.

Eğer evde beslediğiniz kedi, köpek, kuş gibi uzun tüyleri olan bir hayvan varsa daha sık temizlik yapmalısınız. Hayvanınızın kullandığı eşyaları ya da alanları daha çok süpürüp, silmelisiniz. Böylece pireler, barınacak bir alan bulamazlar. Bunun dışında kedi ya da köpeğinizin tüylerine sık sık bakım yaptırmalısınız. Gerekirse hayvanlar için özel olarak üretilmiş pire ilaçlarını kullanabilirsiniz.

TUZ VE KABARTMA TOZU İLE PİRELERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Her yeri dip köşe temizlediniz ama yine de pire sorununu çözmediyseniz tuz ve kabartma tozu bu problemi ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir. Yaşayan pirelerden kurtulsanız dahi arkalarında bıraktıkları yumurtalar, üremelerini devam ettirir. Bunun için yumurtaların bulunduğu halı ve kilim gibi yaşam alanlarına tuz ve kabartma tozu döküp, birkaç saat bekleyebilirsiniz. Bu, pire yumurtalarının kurumasına neden olacak. Daha sonra elektrikli süpürge ile uygulama yaptığınız bölgeyi süpürebilirsiniz.

NEMLİ BÖLGELERE DİKKAT!

Evde bulunan nemli bölgeler pireler için bulunmaz yaşam alanlarıdır. Dolayısıyla bu alanları tespit edip, müdahale etmek ve nemden arındırmak etkili bir yöntemdir. Bunun için evde nem giderici bulundurmalısınız.

Pireler küçük olduğu kadar oldukça can sıkıcı bir sorundur. Müthiş zıplama kabiliyetleri sayesinde bir noktadan diğerine hızla geçerler. Böylece onları takip etmek de bir o kadar zorlaşır. Ama bu sorunu yukarıda aktardığımız doğal yöntemlerle aşmak son derece kolay.

