Bu detaylara dikkat! Karşınızdaki kişi sizden hoşlanıyor olabilir...

Birisinin sizi sevip sevmediğini nasıl anlarsınız? Ona gidip sormanız doğru olur mu? Ya da onu etkileyecek yollar mı aramalısınız? Aslında tüm bunları düşünmenize gerek yok. Sevdiğiniz kişide dikkat edeceğiniz küçük detaylar ile bunu anlamak oldukça kolay. Bu listemizi okuduğunuzda en az 4 maddesinin size uyduğunu düşünüyorsanız karşı cinsin sizinle ilgilendiğini anlayabilirsiniz. "Yok, bu maddelerin hepsi bize uyuyor" diyorsanız size gerçekten çok aşık olmalı.
Ortada bir sebep yokken telefonunuza durmadan mesaj geliyorsa sizinle iletişim kurmak için can atan birisi olduğu anlamına gelir. Baktığı şeylerin ona sizi hatırlattığını ifade eden mesajlar yazıyorsa ateş bacayı sarmış diyebiliriz.
Her iletişimin temelini beden dili oluşturur. Bu kişinin ses tonu, yüzü ve vücudu sizden hoşlandığında daha farklı tepkiler verir. Hem erkekler hem de kadınlar birbirinden hoşlandıklarında en çok göz temasını kullanırlar. Sürekli göz göze gelmenin heyecanı içinde olurlar. Bu heyecan durumunda göz bebekleriniz büyür ve ne kadar hislerinizi belli etmek istemesiniz de gözleriniz sizi ele verir. Bu durum, o kişinin size ilgisinin olduğunu gösteren en bariz işareti!
Bir diğer işaret ise siz konuştuğunuzda başını size doğru yatırması. Bu anlattıklarınızla yakından ilgilendiği ve hoş vakit geçirdiği anlamına gelir. Konuşma sırası ona geçtiğinde ise ses tonu değişerek sizinle herkesle konuştuğu gibi konuşmaz. Ses tonu düşer, alçak sesle konuşmaya başlar ve aranızda olan sohbeti size özel bir hale getirir.
Karşı cinsin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın en kolay yollarından biri size zaman ayırıp ayırmamasından geçer. Size değer veren kişi gün içerisinde ne kadar yoğun olursa olsun sizinle görüşmek için zaman yaratır. Ve sürekli sizi bir yere davet ederek sizinle vakit geçirmeye çalışır.
Ne kadar klişe olsa da sizden hoşlanıyorsa, sizin de ilgilendiğiniz başka biri olup olmadığını mutlaka bilmek ister. Size bununla ilgili sorular sormaya veya ortak arkadaşınız varsa ondan bu bilgiyi almaya çalışır.
Tabii bu sizi rahatsız edecek ölçüde olmamalı ancak sohbet sırasında bir şey gösterirken elinize dokunabilir veya kapıdan geçerken belinizi tutabilir. Bu yapılan dokunuşlar ürkek ve kısa süreli olur. Aranızdaki objeleri istemsizce kaldırıp başka yere koyuyorsa da size karşı içinde bir şeyler olduğunu anlayabilirsiniz.
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