Bu detaylara dikkat! Karşınızdaki kişi sizden hoşlanıyor olabilir...

Birisinin sizi sevip sevmediğini nasıl anlarsınız? Ona gidip sormanız doğru olur mu? Ya da onu etkileyecek yollar mı aramalısınız? Aslında tüm bunları düşünmenize gerek yok. Sevdiğiniz kişide dikkat edeceğiniz küçük detaylar ile bunu anlamak oldukça kolay. Bu listemizi okuduğunuzda en az 4 maddesinin size uyduğunu düşünüyorsanız karşı cinsin sizinle ilgilendiğini anlayabilirsiniz. "Yok, bu maddelerin hepsi bize uyuyor" diyorsanız size gerçekten çok aşık olmalı.

SÜREKLİ MESAJ ATAR

Ortada bir sebep yokken telefonunuza durmadan mesaj geliyorsa sizinle iletişim kurmak için can atan birisi olduğu anlamına gelir. Baktığı şeylerin ona sizi hatırlattığını ifade eden mesajlar yazıyorsa ateş bacayı sarmış diyebiliriz.

BEDEN DİLİNE DİKKAT

Her iletişimin temelini beden dili oluşturur. Bu kişinin ses tonu, yüzü ve vücudu sizden hoşlandığında daha farklı tepkiler verir. Hem erkekler hem de kadınlar birbirinden hoşlandıklarında en çok göz temasını kullanırlar. Sürekli göz göze gelmenin heyecanı içinde olurlar. Bu heyecan durumunda göz bebekleriniz büyür ve ne kadar hislerinizi belli etmek istemesiniz de gözleriniz sizi ele verir. Bu durum, o kişinin size ilgisinin olduğunu gösteren en bariz işareti!