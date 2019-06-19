KADIN

Bu doğal çözümler sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 19.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yaz aylarında hepimiz temiz havada daha fazla zaman geçirmek, parkta yürüyüş yapmak yeşilin ve doğanın tadını çıkarmak istiyoruz. Ancak sivrisinekler bu zevkimize gölge düşürebilir.

Bu doğal çözümler sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayacak

Neyse ki sizin için sivrisinekleri uzaklaştıracak doğal kokuların tariflerini bulduk.

VANİLYA TOZU

1

Vanilya tozunu 1 ila 10 oranında bebek losyonu ile karıştırın ve vücudunuzun tüm açık kısımlarına uygulayın. Vanilinleri suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin açık alanlarına ve kıyafetlerinize püskürtebilirsiniz.

ANASON, KARANFİL, FESLEĞEN VE OKALİPTÜS ESANSİYEL YAĞLARI

2

Seyreltilmiş anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs yağlarını cildinizin açık alanlarına uygulayın. (bir bardak suya 5-10 damla)

MÜRVER ÇİÇEĞİ

3

Odanıza mürver çiçeği (elderflower) koyun. Sivrisineklerin yaklaşmadığını göreceksiniz. Ancak dikkatli olun, elderflower'ın güçlü kokusu uykunuzu bölebilir o yüzden uyku zamanı odanızdan çıkarmak daha iyidir.

KARANFİL

4

Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. 10 damlasını 1 çorba kaşığı kolonya ile karıştırın ve karışımı vücudunuzun açık bölgelerine uygulayın.

ARDIÇ DALLARI

5

Dışarıda otururken ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı atın.

SEDİR YAĞI

6

Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil, aynı zamanda sinekleri ve hamamböceklerini de uzaklaştırır.

BUĞDAY ÇİMİ

9

Eski zamanlarda insanlar sivrisinekleri ve diğer kan emici böcekleri uzaklaştırmak için buğday çimini demliyordu. Bir avuç buğday çimi kökünü açık sarı renk alana dek 3 kez kaynatın. Yüzünüzü ve ellerinizi bu suyla yıkayın.

YEMEKLİK YAĞ, ŞAMPUAN VE SİRKE

10

Sivrisinek ve sineklere karşı etkili bir kovucu yapmak için ucuz yemeklik yağ, şampuan ve sirke gerekir. Bu malzemeleri eşit miktarlarda beyaz köpük oluşuncaya dek karıştırın. Bu karışımı evinizin bir köşesinde ağzı açık bir şişe içinde bekletebilirsiniz.


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