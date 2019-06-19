Bu doğal çözümler sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayacak

Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. 10 damlasını 1 çorba kaşığı kolonya ile karıştırın ve karışımı vücudunuzun açık bölgelerine uygulayın.

Odanıza mürver çiçeği (elderflower) koyun. Sivrisineklerin yaklaşmadığını göreceksiniz. Ancak dikkatli olun, elderflower'ın güçlü kokusu uykunuzu bölebilir o yüzden uyku zamanı odanızdan çıkarmak daha iyidir.

Seyreltilmiş anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs yağlarını cildinizin açık alanlarına uygulayın. (bir bardak suya 5-10 damla)

Vanilya tozunu 1 ila 10 oranında bebek losyonu ile karıştırın ve vücudunuzun tüm açık kısımlarına uygulayın. Vanilinleri suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin açık alanlarına ve kıyafetlerinize püskürtebilirsiniz.

Neyse ki sizin için sivrisinekleri uzaklaştıracak doğal kokuların tariflerini bulduk.

Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil, aynı zamanda sinekleri ve hamamböceklerini de uzaklaştırır.

BUĞDAY ÇİMİ

Eski zamanlarda insanlar sivrisinekleri ve diğer kan emici böcekleri uzaklaştırmak için buğday çimini demliyordu. Bir avuç buğday çimi kökünü açık sarı renk alana dek 3 kez kaynatın. Yüzünüzü ve ellerinizi bu suyla yıkayın.

YEMEKLİK YAĞ, ŞAMPUAN VE SİRKE

Sivrisinek ve sineklere karşı etkili bir kovucu yapmak için ucuz yemeklik yağ, şampuan ve sirke gerekir. Bu malzemeleri eşit miktarlarda beyaz köpük oluşuncaya dek karıştırın. Bu karışımı evinizin bir köşesinde ağzı açık bir şişe içinde bekletebilirsiniz.



