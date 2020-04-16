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Bu doğal kürlerle ayaklarınızı yumuşacık yapabilirsiniz! Pirinç unu, elma sirkesi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudunuzda en çok yüzünüze özen gösterip çeşitli bakımlar yaparken ayaklarınızı ihmal ettiğinizin farkında mısınız? Halbuki tüm ağırlığınızı taşıyan ve bütün gün ayakkabının içerisine hapsolan ayaklarınız da en az yüzünüz kadar bakım görmeyi hak ediyor. Sizlere yumuşacık ayaklara sahip olmanız için birbirinden ilgi çekici ve ekonomik doğal içerikler hazırladık.

Bu doğal kürlerle ayaklarınızı yumuşacık yapabilirsiniz! Pirinç unu, elma sirkesi...

Ayaklar bütün gün ayakkabı içerisine hapsedilen ve çok sayıda kire, toza maruz kalan bir parçamız. Zaman içerisinde derisi kuruyan, çatlayan ve nasırlaşan topuğuyla ayaklar özel ilgiyi hak ediyor. Bakımlı görünmeye dikkat eden kadınların ilgisini çeken pahalı kremler ve güzellik merkezlerindeki pahalı pedikür işlemlerine ne yazık ki herkesin bütçesi el vermiyor. Bu durumda evinizde bulacağınız uygun fiyatlı malzemeler ile doğal içerikler oluşturabilirsiniz. Evdeki imkanlarla ayak bakımınızı yapabilir, ayağınızı ölü derilerden arındırarak nasırdan kurtulabilirsiniz.

YUMUŞACIK TOPUKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Çatlayan topuklar estetik yönden rahatsız edici bir görüntüye sebep olabiliyor. Cildin dış yüzeyinde oluşan bu durum çoğunlukla nem kaybından kaynaklanıyor. Kuruyan topuklardan kurtularak yumuşak ayaklara sahip olabilmek için bir kova ılık suya ve 1 yemek kaşığı bala ihtiyacınız var. Hazırladığınız kova içerisindeki karışıma ayaklarınızı sokarak bir süre bekleyin. Daha sonra temiz suyla ayaklarınızı durulayın.

YUMUŞACIK AYAKLAR İÇİN SÜT VE KARBONAT

Masallarda anlatılan süt banyosu keyfi ayaklarınız için gerçek oluyor. Bu sütlü karışımla yumuşacık ayaklara sahip olabilmek için 3 su bardağı süte ve 3 yemek kaşığı karbonata ihtiyacınız var. Sonrasında yapılması gerekenler ise şöyle;

Sütü elinizin değebileceği dereceye kadar ısıtın ve bir kovaya aktarın.
Süt dolu kova içerisinde ayaklarınızı 10 dakika bekletin.
Daha sonra içerisine karbonatı ekleyin ve ayaklarınızı bu suda biraz bekletip masajla ovun.
Ovduktan sonra bu su içerisinde 5 dakika boyunca ayaklarınızı bekletmeye devam edin.
Sonra temiz suyla ayaklarınızı durulayın. Bu işlemi yaptıktan sonra ayaklarınıza vazelin sürerek nemi arttırabilirsiniz.

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DOĞAL YAĞLARLA AYAKLARINIZI YUMUŞATIN

Her derde deva olan bitkisel yağlar sayesinde yumuşak ayaklara sahip olabilirsiniz. Özellikle Hindistan cevizi yağı ile zeytinyağı nemlendirmede oldukça etkili olmasıyla biliniyor. Yağı ayağınızın her yerine uyguladıktan sonra çorap giyin ve çorabı ayağınızdan gece boyunca çıkarmayın. Böylece sabah uyandığınızda yumuşacık ayaklara sahip olduğunuzu görebilirsiniz.

PİRİNÇ UNU, BAL VE ELMA SİRKELİ AYAK MASKESİ

Peeling etkisine sahip olan, hem de deriye nem katan içerikler sayesinde ölü derilerden arınmış yumuşacık ayaklarınız olabilir. Bunun için 3 çorba kaşığı pirinç ununa macun kıvamı elde etmeye yetecek kadar bal ile sirkeyi ekleyin. Derin bir kasede malzemeleri karıştırarak maskeyi hazırlayın. Bu esnada ayaklarınızı ılık su dolu bir kova içerisinde bekleterek yumuşatın. Sonra sudan çıkan ayaklarınıza pirinç unlu maskeyi masaj yaparak sürün. Masaj yaparken ayağınızdaki ölü deriyi atmaya çalışın.


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