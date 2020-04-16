Bu doğal kürlerle ayaklarınızı yumuşacık yapabilirsiniz! Pirinç unu, elma sirkesi...

Ayaklar bütün gün ayakkabı içerisine hapsedilen ve çok sayıda kire, toza maruz kalan bir parçamız. Zaman içerisinde derisi kuruyan, çatlayan ve nasırlaşan topuğuyla ayaklar özel ilgiyi hak ediyor. Bakımlı görünmeye dikkat eden kadınların ilgisini çeken pahalı kremler ve güzellik merkezlerindeki pahalı pedikür işlemlerine ne yazık ki herkesin bütçesi el vermiyor. Bu durumda evinizde bulacağınız uygun fiyatlı malzemeler ile doğal içerikler oluşturabilirsiniz. Evdeki imkanlarla ayak bakımınızı yapabilir, ayağınızı ölü derilerden arındırarak nasırdan kurtulabilirsiniz.

YUMUŞACIK TOPUKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Çatlayan topuklar estetik yönden rahatsız edici bir görüntüye sebep olabiliyor. Cildin dış yüzeyinde oluşan bu durum çoğunlukla nem kaybından kaynaklanıyor. Kuruyan topuklardan kurtularak yumuşak ayaklara sahip olabilmek için bir kova ılık suya ve 1 yemek kaşığı bala ihtiyacınız var. Hazırladığınız kova içerisindeki karışıma ayaklarınızı sokarak bir süre bekleyin. Daha sonra temiz suyla ayaklarınızı durulayın.

YUMUŞACIK AYAKLAR İÇİN SÜT VE KARBONAT

Masallarda anlatılan süt banyosu keyfi ayaklarınız için gerçek oluyor. Bu sütlü karışımla yumuşacık ayaklara sahip olabilmek için 3 su bardağı süte ve 3 yemek kaşığı karbonata ihtiyacınız var. Sonrasında yapılması gerekenler ise şöyle;