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Bu doğal maskelerle sivilce izlerine elveda deyin! Bal, maden suyu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilce izleri çoğu zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle uzun süredir geçmeyen sivilce izleri kişinin psikolojisini derinden etkileyebiliyor. Pek çok sivilce karşıtı kozmetik ürün var fakat doğal yöntemlerle de sivilce izleri yok edilebiliyor. İşte sivilce izlerini ortadan kaldıran doğal maskeler...

Bu doğal maskelerle sivilce izlerine elveda deyin! Bal, maden suyu...

Herkesin evinde bulunan malzemelerle sivilce izleri için doğal maskeler hazırlanabiliyor. İşte maden suyu maskesinden limon maskesine kadar sivilce izleriyle savaşan doğal maskeler ve tarifleri...

MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ MASKESİ

Maden suyu cildi derinlemesine temizlerken elma sirkesi de yağ bezlerinin ortaya çıkardığı sebumun dengelenmesini sağlar.

Kullanılacak Malzemeler

1 kahve fincanı kadar elma sirkesi (doğal olmasına dikkat edin)
1 kahve fincanı kadar maden suyu
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Malzemeleri iyice karıştırın.
Dinlenmesi için 15-20 dakika boyunca buzdolabı içerisinde bekletin.
Soğuyan karışımınızı sabah ve akşam olmak üzere sivilce izi olan bölgelere sürün.
Daha sonra cildinizi temizleyin.
Bu maske, cildinizde bulunan ölü hücreleri de yok edecektir.
Haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE ÇİLEK MASKESİ

Çilek ve balın bir araya gelmesi sonucunda birkaç hafta içerisinde sivilce izlerinden tamamen kurtulacağınızı söylesek ne hissedersiniz? Siz de bu kolay tarifi evinizde düzenli olarak hazırlayabilir, sivilce izlerinin üzerine uygulayabilirsiniz.

Kullanılacak Malzemeler

1 kaşık kadar taze bal
3 adet taze çilek
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Çilekleri püre halini alana dek ezmeye başlayın.
Daha sonra balı çilek püresi içerisine ekleyin.
Bu karışımı yüzünüzde 5-8 dakika kadar bekletin.
Daha sonra yüzünüzü yıkayın.
Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz, daha fazla uygulamanız önerilmez.

ALOE VERA VE LİMON MASKESİ

Aloe vera bitkisinin cildi yumuşacık yaptığını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Limon suyu ise cilde gerginlik kazandırarak daha canlı görünmenizi sağlıyor, aynı zamanda da sivilce izleri ile savaşıyor.

Kullanılacak Malzemeler

1 yemek kaşığı kadar aloe vera jeli özü
5-6 damla limon suyu

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Malzemeleri karıştırın.
Kıvamlı karışımı dolapta 10-20 dakika kadar bekletin.
Cildinize masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin.
İkinci katı sürün, 15 dakika daha bekleyin ve yıkayıp durulayın.
Bu maskeyi haftada 3-4 kez yapabilirsiniz.

TARÇIN VE BAL MASKESİ

Mis gibi kokan bir tarife geldi sıra! Tarçının büyüleyici kokusu ve balın mükemmel kıvamı birleşti ve ortaya sivilce izi düşmanı olan bir maske çıkmış oldu!

Kullanılacak Malzemeler

1-2 adet kabuk tarçın ya da 3-4 tatlı kaşığı kadar toz tarçın
4 tatlı kaşığı kadar taze bal
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

İyice kıvam alana kadar malzemeleri karıştırın.
5 dakika dinlendirin.
Nazik hareketlerle sivilce izi olan bölgelere maskeyi yedirin.
15 dakika bekletin.
Yıkayıp durulayın. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

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