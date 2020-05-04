Bu doğal maskelerle sivilce izlerine elveda deyin! Bal, maden suyu...

Herkesin evinde bulunan malzemelerle sivilce izleri için doğal maskeler hazırlanabiliyor. İşte maden suyu maskesinden limon maskesine kadar sivilce izleriyle savaşan doğal maskeler ve tarifleri... MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ MASKESİ Maden suyu cildi derinlemesine temizlerken elma sirkesi de yağ bezlerinin ortaya çıkardığı sebumun dengelenmesini sağlar. Kullanılacak Malzemeler 1 kahve fincanı kadar elma sirkesi (doğal olmasına dikkat edin)

1 kahve fincanı kadar maden suyu

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır? Malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenmesi için 15-20 dakika boyunca buzdolabı içerisinde bekletin.

Soğuyan karışımınızı sabah ve akşam olmak üzere sivilce izi olan bölgelere sürün.

Daha sonra cildinizi temizleyin.

Bu maske, cildinizde bulunan ölü hücreleri de yok edecektir.

Haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. BAL VE ÇİLEK MASKESİ Çilek ve balın bir araya gelmesi sonucunda birkaç hafta içerisinde sivilce izlerinden tamamen kurtulacağınızı söylesek ne hissedersiniz? Siz de bu kolay tarifi evinizde düzenli olarak hazırlayabilir, sivilce izlerinin üzerine uygulayabilirsiniz.

Kullanılacak Malzemeler 1 kaşık kadar taze bal

3 adet taze çilek

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır? Çilekleri püre halini alana dek ezmeye başlayın.

Daha sonra balı çilek püresi içerisine ekleyin.

Bu karışımı yüzünüzde 5-8 dakika kadar bekletin.

Daha sonra yüzünüzü yıkayın.

Haftada 2 kez uygulayabilirsiniz, daha fazla uygulamanız önerilmez. ALOE VERA VE LİMON MASKESİ Aloe vera bitkisinin cildi yumuşacık yaptığını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Limon suyu ise cilde gerginlik kazandırarak daha canlı görünmenizi sağlıyor, aynı zamanda da sivilce izleri ile savaşıyor. Kullanılacak Malzemeler 1 yemek kaşığı kadar aloe vera jeli özü

5-6 damla limon suyu Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır? Malzemeleri karıştırın.

Kıvamlı karışımı dolapta 10-20 dakika kadar bekletin.

Cildinize masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin.

İkinci katı sürün, 15 dakika daha bekleyin ve yıkayıp durulayın.

Bu maskeyi haftada 3-4 kez yapabilirsiniz. TARÇIN VE BAL MASKESİ Mis gibi kokan bir tarife geldi sıra! Tarçının büyüleyici kokusu ve balın mükemmel kıvamı birleşti ve ortaya sivilce izi düşmanı olan bir maske çıkmış oldu!