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Bu doğal tarifler mide yanmasına iyi geliyor! Tarçın, karbonat, sakız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Mide yanması çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve sık görülen bir rahatsızlıktır. Midenin içerisinde yiyeceklerin sindirilmesi için asit bulunur. Bazı nedenlerle bu asit artar, bunun sonucunda ise mide yanması rahatsızlığı oluşur. Basit yöntemlerle tedavi edilebilen mide yanması için evde hazırlayabileceğiniz doğal tarifler yazımızda.

Bu doğal tarifler mide yanmasına iyi geliyor! Tarçın, karbonat, sakız...

Tüketilen bazı besinler, geç saatte yemek tüketimi ve bazı hastalıklar mide yanmasına neden olabilir. Beslenmenize dikkat etmenize rağmen haftada iki kereden fazla mide yanması şikayetiniz oluşuyorsa, uzun süre devam ediyorsa ya da mide bulantısı ve kusma eşlik ediyorsa ihmal etmeden doktora görünmeniz gerekiyor.

MİDE YANMASI NEDİR? NEDEN GERÇEKLEŞİR?

Midedeki asitli mide öz suyunun miktarının artması sonucu mide ve yemek borusunda oluşan yanma şikayetidir. Normalde yemek borusundan mideye tek yönlü bir geçiş vardır. Yemek borusuyla midenin birleştiği yerde bulunan kaslar kasılarak mide içeriğinin tekrar yemek borusuna dönmesini engeller. Ancak mide öz suyu yemek borusuna kaçabilir. Bu durumda yemek borusunda da yanma hissedilir hatta ağza acı su gelebilir.

Gastroözofageal reflü, gastrit, ülser, bazı ağrı kesiciler ve bazı gıdalar mide yanması şikayetinin oluşmasına neden olabilir.

Baharatlı yiyecekler, soğan ve sarımsak gibi sebzeler, asit içeriği yüksek turunçgiller ve domates, yağlı yiyecekler, kızartmalar, mayalı yiyecekler, kafein içeren içecekler ve alkol mide yanmasına neden olabilir.

MİDE YANMASI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

ZENCEFİL

Zencefil antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıldığı gibi mide yanması ve mide bulantısı problemleri için de oldukça etkilidir. Dilerseniz yediğiniz yiyeceklerin içerisine taze ya da toz zencefil katabilir, dilerseniz de çay olarak demleyerek tüketebilirsiniz. Zencefil çayı için birkaç dilim taze zencefil ya da 1 çay kaşığı kuru toz zencefili 1 su bardağı kaynamış suyla demleyin. Piyasadaki zencefilli gazoz gibi içeceklerin içerisinde çoğunlukla gerçek zencefil değil aroması bulunduğundan mide yanmasına fayda etmeyecektir.

TARÇIN

Tarçın da zencefile benzer özelliklere sahiptir. Mide yanmanızın azalması için yediğiniz yiyeceklere toz tarçın ilave edebileceğiniz gibi tarçını çay olarak demleyip tüketebilirsiniz. 1 su bardağı kaynar suyun içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 1-2 çubuk tarçın ilave edip 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından bal ile tatlandırarak tüketebilirsiniz.

KARBONAT-SU

Mide yanmasının sebebinin midedeki fazla asit olduğundan bahsetmiştik. Asitleri nötralize etmek için bir baz olan karbonat kullanılabilir. 1 su bardağı suyun içerisine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonatı eriyene kadar karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sakızın ağızdaki tükürük salgısını artırdığını duymuşsunuzdur. Yapılan bir çalışmaya göre, yemek yedikten sonra 30 dakika sakız çiğnemek mide yanması rahatsızlığını hafifletiyor. Tükürük salgısı midede yanmaya neden olan asidin seyreltilmesiyle etkili olduğu düşünülüyor.

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