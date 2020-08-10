Bu doğal tarifler mide yanmasına iyi geliyor! Tarçın, karbonat, sakız...

Tüketilen bazı besinler, geç saatte yemek tüketimi ve bazı hastalıklar mide yanmasına neden olabilir. Beslenmenize dikkat etmenize rağmen haftada iki kereden fazla mide yanması şikayetiniz oluşuyorsa, uzun süre devam ediyorsa ya da mide bulantısı ve kusma eşlik ediyorsa ihmal etmeden doktora görünmeniz gerekiyor.

MİDE YANMASI NEDİR? NEDEN GERÇEKLEŞİR?

Midedeki asitli mide öz suyunun miktarının artması sonucu mide ve yemek borusunda oluşan yanma şikayetidir. Normalde yemek borusundan mideye tek yönlü bir geçiş vardır. Yemek borusuyla midenin birleştiği yerde bulunan kaslar kasılarak mide içeriğinin tekrar yemek borusuna dönmesini engeller. Ancak mide öz suyu yemek borusuna kaçabilir. Bu durumda yemek borusunda da yanma hissedilir hatta ağza acı su gelebilir.

Gastroözofageal reflü, gastrit, ülser, bazı ağrı kesiciler ve bazı gıdalar mide yanması şikayetinin oluşmasına neden olabilir.

Baharatlı yiyecekler, soğan ve sarımsak gibi sebzeler, asit içeriği yüksek turunçgiller ve domates, yağlı yiyecekler, kızartmalar, mayalı yiyecekler, kafein içeren içecekler ve alkol mide yanmasına neden olabilir.