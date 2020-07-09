Bu doğal tarifler yüzdeki küçük bezeleri yok ediyor! Rezene, patates, bal...

Göz çevresinde oluşan beyaz renkli, küçük boyutlardaki sivilce renkli yağ bezelerini milia olarak adlandırırız. Keratinin cilt yüzeyinde sıkışması ile ortaya çıkan milialar, sivilce gibi kaşıntı ya da ağrı yapmaz. Milialar genelde düzensiz beslenme, yanlış bakım ürünlerinin kullanılması, kafein tüketim miktarının fazla olması ve düzensiz uyku gibi nedenlerden dolayı oluşur. Peki cildinizde milialar varsa bunları nasıl tedavi edeceğiniz konusunda bir fikriniz var mı? Eğer cevabınız hayır ise yazımızı okumaya devam edin.
BAL MASKESİ
Eğer göz çevrenizdeki miliaların oluşumu henüz yeni başladıysa, doktora gitmeden evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle bunları tedavi ederek büyümelerinin önüne geçebilirsiniz. Bunun için uygulayabileceğiniz ilk ürün bal.
Balın hem vücudumuz, hem yüzümüz hem de saçlarımız için faydaları saymakla bitmez. Göz çevrenizdeki milialar için de bal tedavisi uygulayabilirsiniz. Bunun için bir spatula ile aldığınız küçük bir miktar balı göz çevrenize uygulayın. 20 dakikanın ardından soğuk suyla yıkayın. Her gün uyguladığınız taktirde çok kısa zamanda etkisini göreceksiniz.
ÇAY AĞACI YAĞI
Can sıkıcı bir görünüme sebebiyet veren milialardan kurtulmanın bir diğer yolu ise çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağı, miliaların olduğu noktalarda teninize işleyerek problemli olan miliaları yavaş yavaş yok edecektir. Bunun için parmaklarınızın ucuna aldığınız az miktar çay ağacı yağını gece uyumadan önce miliaların olduğu bölgelere yüzük parmağınızla uygulayın. Gece boyu yüzünüzde kalan çay ağacı yağını ertesi gün uyandığınızda su ile durulayın.
REZENE YAĞI
Düzenli kullanıldığı taktirde rezene yağı, göz çevrenizdeki miliaların oluşumunu önleyecektir.
PAPATYA ÇAYI
Demlenmiş bir miktar papatya çayını, ılık hale geldiğinden emin olduktan sonra yüzünüze tonik yerine sürebilirsiniz. Haftada birkaç gün düzenli olarak uyguladığınızda bir süre sonra miliaların azaldığını fark edeceksiniz.
PATATES PÜRESİ
Orta boy bir patatesi haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra ezin ve püre haline getirin. Göz çevrenize maske olarak sürdüğünüz bu püreyi 10 dakika boyunca bekletin. Sonrasında cildinizi soğuk suyla temizleyebilir, göz nemlendiricinizi sürebilirsiniz.
AVOKADO MASKESİ
Bu mucizevi maske için 1 çorba kaşığı avokado ve 1 tatlı kaşığı buğday yağına ihtiyacınız var. Cam bir kabın içerisine aldığınız avokadoyu ezerek püre haline getirdikten sonra buğday yağını ekleyerek iyice karıştırın. Eğer gözünüzde ya da göz çevrenizde herhangi bir makyaj ürünü varsa temizleyin ve sonrasında hazırlamış olduğunuz maskeyi göz çevrenize masaj yaparak uygulayın.
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