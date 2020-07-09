Bu doğal tarifler yüzdeki küçük bezeleri yok ediyor! Rezene, patates, bal...

Göz çevresinde oluşan beyaz renkli, küçük boyutlardaki sivilce renkli yağ bezelerini milia olarak adlandırırız. Keratinin cilt yüzeyinde sıkışması ile ortaya çıkan milialar, sivilce gibi kaşıntı ya da ağrı yapmaz. Milialar genelde düzensiz beslenme, yanlış bakım ürünlerinin kullanılması, kafein tüketim miktarının fazla olması ve düzensiz uyku gibi nedenlerden dolayı oluşur. Peki cildinizde milialar varsa bunları nasıl tedavi edeceğiniz konusunda bir fikriniz var mı? Eğer cevabınız hayır ise yazımızı okumaya devam edin.

BAL MASKESİ

Eğer göz çevrenizdeki miliaların oluşumu henüz yeni başladıysa, doktora gitmeden evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemlerle bunları tedavi ederek büyümelerinin önüne geçebilirsiniz. Bunun için uygulayabileceğiniz ilk ürün bal.

Balın hem vücudumuz, hem yüzümüz hem de saçlarımız için faydaları saymakla bitmez. Göz çevrenizdeki milialar için de bal tedavisi uygulayabilirsiniz. Bunun için bir spatula ile aldığınız küçük bir miktar balı göz çevrenize uygulayın. 20 dakikanın ardından soğuk suyla yıkayın. Her gün uyguladığınız taktirde çok kısa zamanda etkisini göreceksiniz.