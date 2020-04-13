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Bu doğal ürünlerle cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Avokado...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zaman geçtikçe yenileme hızı azalan ve çevresel faktörlere karşı hassas hale gelen cildiniz zayıflar ve kırışır. Şüphesiz siz de her geçen gün cildinizi daha genç ve güzel tutmanın yollarını arıyorsunuz. Neyse ki istediğiniz mükemmel görünüme yardımcı olabilecek çeşitli öneriler var. Gelin cildinizdeki kırışıklıkları azaltacak doğal ipuçlarına ve maskelere birlikte bakalım…

Bu doğal ürünlerle cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Avokado...

Cilt lekeleri, sarkmalar, soluk cilt, alın, ağız ve göz çevresindeki çizgiler ve kırışıklıklar daha da belirginleşerek moral bozan bir hal almaya başlar. Bu istenmeyen durumları önlemek veya yavaşlatmak için uygulayacağınız doğal bakımlarla cildinize daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmanız mümkün. İşte onlardan bazıları…

YOĞURT

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Mutfağın vazgeçilmezlerinden olan yoğurt kırışıklıklarınızı yok eden maskenin ana kahramanı. İçerdiği çinko ve B12 vitamini sayesinde kırışıklıklara neden olan radikallerle savaşarak yaşlanmayı yavaşlatarak cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Böylelikle daha genç bir görünüm sağlar. İşte kırışıklıkları yok eden maskenin tarifi için ihtiyacınız olanlar:

1 çay kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı portakal suyu
Yarım muz
Muzu ezerek diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı yüzünüze sürüp 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Herhangi bir malzemeye alerjiniz varsa veya cildinizin reaksiyon göstermesi halinde uygulamayı bırakmalısınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

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Hindistan cevizi yağı, kırışıklıkları engellemede ve cildi nemlendirmede benzersiz bir kaynaktır. E vitamini bakımından zengin olan Hindistan cevizi yağı antioksidan özelliği ile ciltteki bağ dokularını sağlamlaştırarak kırışık oluşumunu engeller. En iyi sonucu almak için düzenli olarak uygulamalı ve %100 organik Hindistan cevizi yağını tercih etmelisiniz. Hindistan cevizi yağını yüzünüze ve boynunuza dairesel hareketlerle sürüp masaj yaparak, yağın cildin derinliklerine nüfuz etmesini sağlamalısınız. Hindistan cevizi yağını diğer doğal bitki ve yağlarla birleştirerek maske olarak da uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı muskat cevizi
¼ avokado
Avokadonun kabuklarını soyarak çatal yardımıyla ezin. Daha sonra hindistan cevizi yağı ve muskatı bir kasede karıştırarak macun kıvamına getirin. Oluşan karışımı yüzünüze uygulayarak 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

ALOE VERA

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Afrika’ya özgü aloe vera bitkisi, cildinizin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olan malik asit içerir. Vücuttaki kolajen üretimini doğal olarak arttırmaya yardımcı olarak oluşan ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Sadece cildi gençleştirmede etkili değildir, aynı zamanda cildinize doğal bir ışıltı vererek parlamasını da sağlar. Aleo vera tropikal bir bitki olduğundan nadiren yan etkilere ve reaksiyonlara neden olabilir. Cilt hassasiyetiniz varsa kullanmadan önce doktora başvurmanız gerekir. Taze olarak çıkarttığınız aloe vera jelini cildinize uygulayarak 15-20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.


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