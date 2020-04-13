Bu doğal ürünlerle cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Avokado...

Cilt lekeleri, sarkmalar, soluk cilt, alın, ağız ve göz çevresindeki çizgiler ve kırışıklıklar daha da belirginleşerek moral bozan bir hal almaya başlar. Bu istenmeyen durumları önlemek veya yavaşlatmak için uygulayacağınız doğal bakımlarla cildinize daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmanız mümkün. İşte onlardan bazıları…

YOĞURT

Mutfağın vazgeçilmezlerinden olan yoğurt kırışıklıklarınızı yok eden maskenin ana kahramanı. İçerdiği çinko ve B12 vitamini sayesinde kırışıklıklara neden olan radikallerle savaşarak yaşlanmayı yavaşlatarak cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Böylelikle daha genç bir görünüm sağlar. İşte kırışıklıkları yok eden maskenin tarifi için ihtiyacınız olanlar:

1 çay kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı portakal suyu

Yarım muz

Muzu ezerek diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı yüzünüze sürüp 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Haftada 2 kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Herhangi bir malzemeye alerjiniz varsa veya cildinizin reaksiyon göstermesi halinde uygulamayı bırakmalısınız.