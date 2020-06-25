Bu doğal yağlar sayesinde sivilcelerden kurtulacaksınız! Çay ağacı, kuşburnu…

Yüzünüzdeki fazla yağ yüzünden oluşmaya başlayan sivilceleri yağ kullanarak geçirme fikri biraz garip gelse de esansiyel yağlar sivilcelerin baş düşmanlarındandır. Bu yağlar, yağ bezelerini kontrol ederek cildinizi derinlemesine temizler ve tahrişi azaltır. Gelin, sivilceleriniz için doğal yağ önerilerini ve kullanım şekillerini birlikte inceleyelim.
ÇAY AĞACI YAĞI
Son yıllarda birçok kozmetik ürünün içeriğinde yer alan ve sivilce gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılan bu yağ, aslında çok eski bir geçmişe sahip. Avustralya ihracatı olan bu yağ, dünyadaki en güçlü antioksidanlardan birine sahiptir. Eğer sivilceli bir cildiniz varsa bu yağı elinizden kesinlikle düşürmemelisiniz.
Üstelik bunun için herhangi bir zahmete girmenize veya zaman harcamanıza gerek yok. Bir pamuğa 2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sorunlu bölgenize masaj yaparak uygulayın. Hassas bir cilde sahipseniz Hindistan cevizi veya jojoba yağı ile seyretmek, size vereceğimiz en etkili tavsiyelerden biridir.
KUŞBURNU YAĞI
Gribe karşı etkili kuşburnu çayı şimdi de sivilcelerinizin ilacı olacak. Özellikle hassas bir cildiniz varsa bu yağ tam size göre! Kuşburnu çayı gözeneklerinizi temizleyerek sivilce oluşumunu engeller ve olası sivilcelerinizi geçirmeniz için size yardımcı olur. Elinize aldığınız az miktar yağı elinizde hafifçe ısıtın ve cildinizin sivilceden etkilenmiş bölgelerine masaj yaparak iyice yedirin. Bu yağı her gün kullanarak cildinizin görünümünün daha da iyileşmesini sağlayabilirsiniz.
KEKİK YAĞI
Antiseptik olan kekik yağı, cildinizin altında yatan enfeksiyonu tedavi ederek cildinizi oldukça rahatlatır. Ayrıca cildinizin yağ üretimini dengeleyerek cildinizi ölü deri hücrelerinden arındırır. Uygulama için eşit miktarda kekik yağını ve zeytinyağını karıştırın ve sivilcelerin üzerine sürün. Cildiniz yağı iyice emdikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Günde 2 kere uygulamanızın hiçbir sakıncası yoktur.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağı sayesinde hem sivilcelerden kurtulacak hem de aromaterapi gücü ile cildinize etkili bir masaj yapacaksınız. Eşit miktarda lavanta ve üzüm çekirdeği yağını karıştırın ve cildinize uygulayın. Her gece yatmadan önce uygulamanız etkiyi daha fazla arttırırken lavantanın doğadan gelen o mis gibi kokusu huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.
NEROLİ YAĞI
Neroli yağının içindeki bileşenler, yağ bezelerinizdeki yağ üretimini düzenler ve kronik sivilceleriniz varsa hormonal dengenizi etkileyerek etkileyici bir çözüm sunar.
BİBERİYE YAĞI
Biberiye yağı sivilcelerinizden en hızlı şekilde kurtulmanızı sağlayan antibiyotik ve atienflamasyon özelliklere sahip bir yağdır. Pamuğun üzerine 2-3 damla yağ dökün ve masaj yaparak cildinizi sivilcelerinizden kurtarın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum