Bu doğal yağlar sayesinde sivilcelerden kurtulacaksınız! Çay ağacı, kuşburnu…

Yüzünüzdeki fazla yağ yüzünden oluşmaya başlayan sivilceleri yağ kullanarak geçirme fikri biraz garip gelse de esansiyel yağlar sivilcelerin baş düşmanlarındandır. Bu yağlar, yağ bezelerini kontrol ederek cildinizi derinlemesine temizler ve tahrişi azaltır. Gelin, sivilceleriniz için doğal yağ önerilerini ve kullanım şekillerini birlikte inceleyelim.

ÇAY AĞACI YAĞI

Son yıllarda birçok kozmetik ürünün içeriğinde yer alan ve sivilce gibi cilt problemlerinin tedavisinde kullanılan bu yağ, aslında çok eski bir geçmişe sahip. Avustralya ihracatı olan bu yağ, dünyadaki en güçlü antioksidanlardan birine sahiptir. Eğer sivilceli bir cildiniz varsa bu yağı elinizden kesinlikle düşürmemelisiniz.

Üstelik bunun için herhangi bir zahmete girmenize veya zaman harcamanıza gerek yok. Bir pamuğa 2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sorunlu bölgenize masaj yaparak uygulayın. Hassas bir cilde sahipseniz Hindistan cevizi veya jojoba yağı ile seyretmek, size vereceğimiz en etkili tavsiyelerden biridir.

KUŞBURNU YAĞI