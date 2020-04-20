Bu doğal yöntemler çamaşırları bembeyaz yapıyor! Sirke, aspirin...

Yemek lekeleri, kirli hava ve yanlış yıkama beyaz elbiselerin canlılığını kaybetmesine neden olur. Artık beyazlığını yitiren kıyafetlerinizin yerine yenisini almanıza gerek yok. Evde tamamen doğal ürünlerle kıyafetlerinizi ilk günkü kadar beyaz yapabilirsiniz. Üstelik bunun için zararlı kimyasalları kullanmak zorunda değilsiniz. İşte, bembeyaz kıyafetler için etkili ipuçları...
Beyaz kıyafetlerin renginin solması herkesin canını sıkar. Lekeler ve sararmalar kıyafetin eski ve kirli gözükmesine sebep olur. Kusursuz şekilde kıyafet beyazlatmanın yolunu arayan ev hanımları için bu soruna çözüm buluyoruz. Mutfağınızda bulunan malzemelerle beyazlatıcı etkisi alabilirsiniz.
Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elma sirkesi, çamaşır temizliğinde de kullanılır. Beyaz çamaşırlarda olan sararmayı engelleyen elma sirkesi, kıyafet üzerindeki lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.
Elma sirkesini kaynamış suyun içine dökün.
Çamaşırlarınızı suyun içine basın.
1-2 saat bekleyin.
Çamaşırlarınızı kontrol ederek çıkarmalısınız. Elma sirkesi, su içinde daha fazla bekleyen çamaşırları yıpratabilir. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra, makineye atarak kullandığınız çamaşır yıkama programını çalıştırın. Elma sirkesiyle yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise şöyledir;
Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir miktar sirke koyun.
Deterjan ile sirkeyi karıştırın.
Kokuyu engellemek için yumuşatıcı kullanabilirsiniz.
Cilt ve saç rengini açma işlemlerinde kullanılan limon, çamaşırların beyazlamasını sağlar. İçindeki yüksek asit orası ve antibakteriyel özellik kıyafetlerinizdeki lekelerden kurtulmanıza yardımcı olur.
Bir adet limonu dilimleyin.
Suyu kaynatarak doğradığınız limon dilimlerini ekleyin.
Çamaşırlarınızı kaynar su içinde bir saat kadar bekletin.
Çamaşırınızı çıkardıktan sonra her zamanki şekilde makinede yıkayın.
Aspirin kullanarak çamaşırlarınızda meydana gelen sararmaları engelleyebilirsiniz.
5 adet aspirini ezin.
2 litre su ölçerek kaynatın.
Aspirini su içine atarak karıştırın.
Kaynar su ile çamaşırlarınızı ön yıkamaya alın.
Her derde deva olan karbonat, sararmış kıyafetlerinizin de kurtarıcısıdır. Kimyasal ürünler kullanmadan kısa sürede kar gibi kıyafetlere sahip olabilirsiniz.
Çamaşır makinenizde deterjan gözüne bir tatlı kaşığı kadar karbonat koyun.
Eğer kıyafetinizin üzerinde çıkmayan inatçı bir leke bulunuyorsa; karbonat ve limonu karıştırıp çamaşırın üzerine sürün ve makinede yıkayın.
Leke hala çıkmamış ise kaynar su içine bir miktar karbonat atın ve çamaşırınızı gece boyu suda dinlendirin.
Bunun için kullandığınız deterjanın içine yarım bardak kadar %3'lük oranda oksijenli su ilave etmeniz yeterli.
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