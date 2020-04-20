Bu doğal yöntemler çamaşırları bembeyaz yapıyor! Sirke, aspirin...

Yemek lekeleri, kirli hava ve yanlış yıkama beyaz elbiselerin canlılığını kaybetmesine neden olur. Artık beyazlığını yitiren kıyafetlerinizin yerine yenisini almanıza gerek yok. Evde tamamen doğal ürünlerle kıyafetlerinizi ilk günkü kadar beyaz yapabilirsiniz. Üstelik bunun için zararlı kimyasalları kullanmak zorunda değilsiniz. İşte, bembeyaz kıyafetler için etkili ipuçları...

KAR BEYAZI ÇAMAŞIRLAR İÇİN ÖNERİLER

Beyaz kıyafetlerin renginin solması herkesin canını sıkar. Lekeler ve sararmalar kıyafetin eski ve kirli gözükmesine sebep olur. Kusursuz şekilde kıyafet beyazlatmanın yolunu arayan ev hanımları için bu soruna çözüm buluyoruz. Mutfağınızda bulunan malzemelerle beyazlatıcı etkisi alabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ İLE CANLI BEYAZLIK

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan elma sirkesi, çamaşır temizliğinde de kullanılır. Beyaz çamaşırlarda olan sararmayı engelleyen elma sirkesi, kıyafet üzerindeki lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.

Elma sirkesini kaynamış suyun içine dökün.

Çamaşırlarınızı suyun içine basın.

1-2 saat bekleyin.

Çamaşırlarınızı kontrol ederek çıkarmalısınız. Elma sirkesi, su içinde daha fazla bekleyen çamaşırları yıpratabilir. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra, makineye atarak kullandığınız çamaşır yıkama programını çalıştırın. Elma sirkesiyle yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise şöyledir;