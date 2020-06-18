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Bu doğal yöntemler kırışıklıkları ortadan kaldırıyor! Bal, süt tozu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sevgili hanımlar ve beyler, her yaşın ayrı bir güzelliği oluğunu biliyorsunuz değil mi? Yaş aldıkça olgunlaşan adeta şarap gibi daha da değerlenenler size sesleniyoruz; çok güzel ve yakışıklısınız. Genellikle yüz, boyun ve ellerinizin arkasında görebileceğiniz sevimli kırışıklıklardan şikayet ediyorsanız doğru yerdesiniz. Evde yapabileceğiniz birbirinden kolay tarifler ile bu derde son vereceksiniz.

Bu doğal yöntemler kırışıklıkları ortadan kaldırıyor! Bal, süt tozu...

Bağ dokularındaki fibroblast hücrelerinde meydana gelen değişiklikler kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Kırışıklık yaşlılığın en kalıcı belirtisi olarak gözükse de; aşırı güneş ışığına maruz kalma, sigara tüketimi, çevre kirliliği, yanlış ya da düzensiz beslenme, gereğinden az sıvı tüketmek ve aşırı derecedeki kilo kaybı kırışıklığa neden olur.

KIRIŞIKLIĞI YOK EDEN DOĞAL ÖNERİLER

Kırışıklıklarıyla bir türlü barışmayanlar ya da yok olmasını isteyenler arasında yer alıyorsanız bu öneriler tam sizlik! Tek yapmanız gereken; bir koşu mutfağa gitmek. Doğal ürünler ile kırışıklıklardan kurtulmanız artık çok kolay!

SÜT TOZU+BAL

Süt tozunun içerisinde bulunan laktik asit ciltteki ölü derilerin arındırılmasına yardımcı olurken cildin esnekliğine kavuşmasını sağlayarak kırışıklıkları yok eder.

4 yemek kaşığı süt tozu ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın. Yoğunluğun azalması için karışımın içerisine 2 yemek kaşığı ılık su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yüz ve boyun bölgesine sürdükten sonra 15 dakika boyunca bekleyin. Ardından bol suyla durulayın.

MUZ

1 adet muzu çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin. Yüzünüze sürün ve 30 dakika boyunca bekleyin. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla durulayın.

SALATALIK

Cilt üzerinde ferahlatıcı etkisi bulunan salatalık aynı zamanda kırışıkları gidermek için de oldukça etkilidir. Buzdolabından çıkan salatalıktan 2 eşit dilim halinde kesin. Ardından bunları gözlerinizin üzerine koyun ve 10-15 dakika boyunca bekletin.

KARPUZ

Karpuz içeriğinde bulunan yüksek su oranıyla cildin ihtiyacı olan sıvı miktarını karşılamaya cevap verir. Karpuz tüketmenin yanı sıra; karpuzla cilde 4-5 dakika boyunca masaj yapmak cildin yenilenmesine yardımcı olur.

BAL+LİMON SUYU

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu temiz bir kapta karıştırın. Yüz ve boyun bölgesine uygulayın. 10-15 dakika boyunca bekletin ve bol suyla maskeden cildinizi arındırın.

PİRİNÇ UNU+SÜT+GÜL SUYU

1 avuç pirinç ununu, 1 yemek kaşığı süt ve 1 çay kaşığı gül suyuyla karıştırın. Boza kıvamına gelen maskeyi yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekletin ve bol suyla durulayın.

YUMURTA+GLİSERİN+GÜL SUYU

1 yumurtanın beyazını ayırın ve içerisine 2 yemek kaşığı gliserin ile birkaç damla gül suyu ekleyin. Bu karışımı yüz ve boyun bölgesine sürün. 20-25 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

KAYISI+BAL+SÜT+LİMON SUYU

2 adet kayısıyı ezerek püre haline getirin. 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soğuk süt ve 1 çay kaşığı limon suyu ekleyerek kayısı püresiyle karıştırın. Maskeyi kırışıklıkların üzerine uygulayarak 10 dakika bekletin. Ilık suyla dairesel hareketler yaparak temizleyin.

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