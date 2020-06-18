Bu doğal yöntemler kırışıklıkları ortadan kaldırıyor! Bal, süt tozu...

Bağ dokularındaki fibroblast hücrelerinde meydana gelen değişiklikler kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Kırışıklık yaşlılığın en kalıcı belirtisi olarak gözükse de; aşırı güneş ışığına maruz kalma, sigara tüketimi, çevre kirliliği, yanlış ya da düzensiz beslenme, gereğinden az sıvı tüketmek ve aşırı derecedeki kilo kaybı kırışıklığa neden olur.

KIRIŞIKLIĞI YOK EDEN DOĞAL ÖNERİLER

Kırışıklıklarıyla bir türlü barışmayanlar ya da yok olmasını isteyenler arasında yer alıyorsanız bu öneriler tam sizlik! Tek yapmanız gereken; bir koşu mutfağa gitmek. Doğal ürünler ile kırışıklıklardan kurtulmanız artık çok kolay!

SÜT TOZU+BAL

Süt tozunun içerisinde bulunan laktik asit ciltteki ölü derilerin arındırılmasına yardımcı olurken cildin esnekliğine kavuşmasını sağlayarak kırışıklıkları yok eder.

4 yemek kaşığı süt tozu ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın. Yoğunluğun azalması için karışımın içerisine 2 yemek kaşığı ılık su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yüz ve boyun bölgesine sürdükten sonra 15 dakika boyunca bekleyin. Ardından bol suyla durulayın.