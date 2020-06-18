Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Saçların belirli bölgelerinde çıkmaya başlayan ancak zamanla daha da görünür hale gelen beyaz kısımlardan siz de şikayetçi olabilirsiniz. Bunun için saç boyamak gibi geçici ve yoğun kimyasal içeren yöntemler popüler olsa da daha kalıcı ve doğal alternatifler de bulunuyor. Siz de bu doğal yöntemleri deneyerek saçlarınızdaki beyazları azaltmak için ilk adımı atabilirsiniz.
Saçlarda kepeklenme, kırılma ve kopma gibi birbirinden farklı sorunların en yaygın çözümü olan Hindistan cevizi yağı, beyazlayan saçlar konusunda da yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı ve bektaşi üzümü içeren oldukça basit bir kürü saçlarınızdaki beyazlar için kullanabilirsiniz. Dört bardak Hindistan cevizi yağına altı adet bektaşi üzümü ekledikten sonra bekletmeli ve haftada bir kez saçlarınıza uygulamalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken noktayı ise bu kürün koyu renkli bir kapta saklanması oluşturuyor. Ayrıca ülkemizde bulması zor olan ve amla ismiyle de bilinen bektaşi üzümünü online olarak internet üzerinden satın alabilirsiniz.
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve mükemmel bir antioksidan kaynağı olan soğan, beyazlayan saçları da güçlendirerek olumlu yönde etki etmeyi başarıyor. Beyazlayan saçlarınız için ihtiyaç duyduğunuz oranda soğanı ezdikten sonra saç diplerinize uygulayabilir, ardından yaklaşık yarım saat bekledikten sonra yine saçlarınızı güçlendirmeye yardımcı olan bir sabun veya şampuanla yıkayabilirsiniz. Günlük olarak bu yöntemi uyguladığınızda birçok saç ve saç derisi problemiyle beraber beyazlayan saçlarınız için de olumlu yönde etki yaratabilirsiniz.
Patates, özellikle göz altı morlukları gibi cilt problemlerinin yanı sıra saçlardaki beyazlar için de yaygın olarak kullanılıyor. Patatesleri saç maskesi olarak kullanabilmek için beş veya altı adet patatesin kabuklarını soyduktan sonra bu kabukları suya atarak kaynatın. Su kaynamaya başladıktan sonra on dakika daha ateşte tutun ve ardından bu karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımdan patates kabuklarını alarak kalan suyu bir şişeye doldurun ve ağzı sıkı şekilde kapatarak saklayın. Patates suyunu haftada en az iki ya da üç kez saçlarınızı yıkadıktan sonra uygulayın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise patates suyunu saçlarınıza sürdükten sonra yıkamamak. Eğer kokusundan rahatsız olursanız patates suyunun içine birkaç damla biberiye veya lavanta yağı ekleyebilirsiniz.
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