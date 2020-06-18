Bu doğal yöntemler saçlardaki beyazları yok ediyor! Patates, soğan ile...

Saçların belirli bölgelerinde çıkmaya başlayan ancak zamanla daha da görünür hale gelen beyaz kısımlardan siz de şikayetçi olabilirsiniz. Bunun için saç boyamak gibi geçici ve yoğun kimyasal içeren yöntemler popüler olsa da daha kalıcı ve doğal alternatifler de bulunuyor. Siz de bu doğal yöntemleri deneyerek saçlarınızdaki beyazları azaltmak için ilk adımı atabilirsiniz.

SAÇLA İLGİLİ HER SORUNUN ÇÖZÜMÜ: HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Saçlarda kepeklenme, kırılma ve kopma gibi birbirinden farklı sorunların en yaygın çözümü olan Hindistan cevizi yağı, beyazlayan saçlar konusunda da yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı ve bektaşi üzümü içeren oldukça basit bir kürü saçlarınızdaki beyazlar için kullanabilirsiniz. Dört bardak Hindistan cevizi yağına altı adet bektaşi üzümü ekledikten sonra bekletmeli ve haftada bir kez saçlarınıza uygulamalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken noktayı ise bu kürün koyu renkli bir kapta saklanması oluşturuyor. Ayrıca ülkemizde bulması zor olan ve amla ismiyle de bilinen bektaşi üzümünü online olarak internet üzerinden satın alabilirsiniz.