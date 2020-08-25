Bu doğal yöntemler tahriş olan cilde iyi geliyor! Badem yağı, maden suyu, kantaron..

Cilt tahrişinin tedavisi için krem ya da merhem gibi kimyasal ürünler oldukça yaygın. Fakat bunların yerine doğal ve etkili birçok yöntem bulunur. Bu doğal çözümler sayesinde cilt tahrişleri ortadan kalkar. Ayrıca cilt daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanır. Ancak öncelikle cilt tahrişine neden olan etkenleri belirlemek gerekir. Böylece uygulanacak tedavi yöntemi belirlenir. İşte tahrişe karşı iyi gelen alternatifler.

TAHRİŞ OLAN CİLDİNİZE BAKIM ÖNERİLERİ!

ZEYTİNYAĞI:

Vücut ve cilt sağlığı için mucizevi etkiye sahip. Egzama kaynaklı olsun ya da olmasın her türlü tahrişe karşı etkisi bulunur. Cildi nemlendirir, kan dolaşımını yükseltir. Hücre yenilenmesine destek olur. Böylece cilt tahrişine ve hasarlarına iyi gelir. Bu nedenle sabun, şampuan ve kremlerin içerisinde sıklıkla kullanılır.

MADEN SUYU:

Cilt üzerindeki kızarıklık ve kaşıntılar için hafifletici etkisi bulunur. Kaşıntıları hafiflettiği için tahriş oluşumunu öncesinde engeller.

DOMATES:

İçerisindeki A ve C vitamini nedeniyle cilt üzerinde birçok faydası bulunur. Domates pelte halinde tahriş olmuş bölgede 15 dakika bekletilir ise tahrişe karşı iyileştirici etkisinin görülmesi mümkün olur.