Bu doğal yöntemler tahriş olan cilde iyi geliyor! Badem yağı, maden suyu, kantaron..

Cilt tahrişinin tedavisi için krem ya da merhem gibi kimyasal ürünler oldukça yaygın. Fakat bunların yerine doğal ve etkili birçok yöntem bulunur. Bu doğal çözümler sayesinde cilt tahrişleri ortadan kalkar. Ayrıca cilt daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanır. Ancak öncelikle cilt tahrişine neden olan etkenleri belirlemek gerekir. Böylece uygulanacak tedavi yöntemi belirlenir. İşte tahrişe karşı iyi gelen alternatifler.
ZEYTİNYAĞI:
Vücut ve cilt sağlığı için mucizevi etkiye sahip. Egzama kaynaklı olsun ya da olmasın her türlü tahrişe karşı etkisi bulunur. Cildi nemlendirir, kan dolaşımını yükseltir. Hücre yenilenmesine destek olur. Böylece cilt tahrişine ve hasarlarına iyi gelir. Bu nedenle sabun, şampuan ve kremlerin içerisinde sıklıkla kullanılır.
MADEN SUYU:
Cilt üzerindeki kızarıklık ve kaşıntılar için hafifletici etkisi bulunur. Kaşıntıları hafiflettiği için tahriş oluşumunu öncesinde engeller.
DOMATES:
İçerisindeki A ve C vitamini nedeniyle cilt üzerinde birçok faydası bulunur. Domates pelte halinde tahriş olmuş bölgede 15 dakika bekletilir ise tahrişe karşı iyileştirici etkisinin görülmesi mümkün olur.
BADEM YAĞI:
Zeytinyağı gibi cildi besleyici ve onarıcı bir etkiye sahip olan badem yağı tahrişleri de onarır.
KANTARON YAĞI:
Vücuttaki kızarıklık ve tahriş gibi durumlar için kesin çözüm olarak bilinir.
VAZELİN:
Nemlendirici etkisi sayesinde tahriş olmuş bölgelerde kurumayı önler. Böylece tahrişin etkisini yok eder.
ASPİRİN:
Sivrisinek ve böcek ısırıkları nedeniyle tahriş olan yere, toz haline getirilerek sürülür. Böylece ciltteki kaşıntıya, kabarıklığa ve tahrişe iyi geldiği görülür.
ZENCEFİL:
Toz halinde ya da doğal sabun halinde kullanılır. Ciltte iltihap varsa azaltır. Hasar görmüş bölgenin onarımına destek olur ve tahrişe iyi gelir.
ÇAY:
Gün içerisinde tüketilen yeşil ve siyah çay içerisindeki madde sayesinde cilde iyi gelir. Hafif derece yanık sonrası zarar gören damarları rahatlatır ve cilt tahrişini hafifletir. Fakat kullanım esnasında çayın soğuk olmasına özen göstermek gerekir.
YOĞURT:
Rahatlatıcı özelliği bulunur. Güneş yanıklarına karşı etkisi bilinir. Bununla birlikte tahrişlere karşı da tedavi için kullanılır.
SALATALIK:
Tahriş olan bölgeye ezilerek sürülür ve 10 dakika bekletilir. Böylece tahriş olan cildin yatışmasını sağlar. Cildin hızla iyileşmesine yardımcı olur.
Cilt tahrişlerinin çabuk iyileşmesi için cildi nemli tutmak gerekir. Ayrıca kuruluğa sebep olacak ürün kullanımından kaçınılması önerilir. Diş macununun ve buhar banyosunun tahrişe iyi geleceği gibi bilgiler ise yanlıştır.
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