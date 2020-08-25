KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu doğal yöntemler tahriş olan cilde iyi geliyor! Badem yağı, maden suyu, kantaron..

Bu doğal yöntemler tahriş olan cilde iyi geliyor! Badem yağı, maden suyu, kantaron..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı ve güzel bir görüntü herkes için oldukça önemli. Sağlıklı bir görüntü için cilt sağlığı ve bakımına dikkat etmek gerekir. Tahrişler cilt sağlığımızı bozar. Bu tahrişler vücudumuzun herhangi bir yerinde karşımıza çıkar. Tıraş, ağda, kozmetik ürünler, ev temizlik malzemeleri, kıyafetler hatta takılar hepsi cilt üzerinde tahrişe yol açar.

Bu doğal yöntemler tahriş olan cilde iyi geliyor! Badem yağı, maden suyu, kantaron..

Cilt tahrişinin tedavisi için krem ya da merhem gibi kimyasal ürünler oldukça yaygın. Fakat bunların yerine doğal ve etkili birçok yöntem bulunur. Bu doğal çözümler sayesinde cilt tahrişleri ortadan kalkar. Ayrıca cilt daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanır. Ancak öncelikle cilt tahrişine neden olan etkenleri belirlemek gerekir. Böylece uygulanacak tedavi yöntemi belirlenir. İşte tahrişe karşı iyi gelen alternatifler.

TAHRİŞ OLAN CİLDİNİZE BAKIM ÖNERİLERİ!

ZEYTİNYAĞI:

Vücut ve cilt sağlığı için mucizevi etkiye sahip. Egzama kaynaklı olsun ya da olmasın her türlü tahrişe karşı etkisi bulunur. Cildi nemlendirir, kan dolaşımını yükseltir. Hücre yenilenmesine destek olur. Böylece cilt tahrişine ve hasarlarına iyi gelir. Bu nedenle sabun, şampuan ve kremlerin içerisinde sıklıkla kullanılır.

MADEN SUYU:

Cilt üzerindeki kızarıklık ve kaşıntılar için hafifletici etkisi bulunur. Kaşıntıları hafiflettiği için tahriş oluşumunu öncesinde engeller.

DOMATES:

İçerisindeki A ve C vitamini nedeniyle cilt üzerinde birçok faydası bulunur. Domates pelte halinde tahriş olmuş bölgede 15 dakika bekletilir ise tahrişe karşı iyileştirici etkisinin görülmesi mümkün olur.

BADEM YAĞI:

Zeytinyağı gibi cildi besleyici ve onarıcı bir etkiye sahip olan badem yağı tahrişleri de onarır.

KANTARON YAĞI:

Vücuttaki kızarıklık ve tahriş gibi durumlar için kesin çözüm olarak bilinir.

VAZELİN:

Nemlendirici etkisi sayesinde tahriş olmuş bölgelerde kurumayı önler. Böylece tahrişin etkisini yok eder.

ASPİRİN:

Sivrisinek ve böcek ısırıkları nedeniyle tahriş olan yere, toz haline getirilerek sürülür. Böylece ciltteki kaşıntıya, kabarıklığa ve tahrişe iyi geldiği görülür.

ZENCEFİL:

Toz halinde ya da doğal sabun halinde kullanılır. Ciltte iltihap varsa azaltır. Hasar görmüş bölgenin onarımına destek olur ve tahrişe iyi gelir.

ÇAY:

Gün içerisinde tüketilen yeşil ve siyah çay içerisindeki madde sayesinde cilde iyi gelir. Hafif derece yanık sonrası zarar gören damarları rahatlatır ve cilt tahrişini hafifletir. Fakat kullanım esnasında çayın soğuk olmasına özen göstermek gerekir.

YOĞURT:

Rahatlatıcı özelliği bulunur. Güneş yanıklarına karşı etkisi bilinir. Bununla birlikte tahrişlere karşı da tedavi için kullanılır.

SALATALIK:

Tahriş olan bölgeye ezilerek sürülür ve 10 dakika bekletilir. Böylece tahriş olan cildin yatışmasını sağlar. Cildin hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Cilt tahrişlerinin çabuk iyileşmesi için cildi nemli tutmak gerekir. Ayrıca kuruluğa sebep olacak ürün kullanımından kaçınılması önerilir. Diş macununun ve buhar banyosunun tahrişe iyi geleceği gibi bilgiler ise yanlıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleriKadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
İki güzel model böyle yakalandı
İki güzel model böyle yakalandı
Süper minisi ve göğüs dekoltesiyle beğeni topladı
Süper minisi ve göğüs dekoltesiyle beğeni topladı
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Bu işaretlere dikkat! İlişkiniz alarm veriyor olabilir
Bu işaretlere dikkat! İlişkiniz alarm veriyor olabilir
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...
Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...
Akne ve siyah noktaya eğilimli cilt tipleri için bakım önerileri
Akne ve siyah noktaya eğilimli cilt tipleri için bakım önerileri
Şaşkına döneceksiniz! Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak!
Bu yöntem için sadece 30 saniyeye ihtiyacınız var
Beyazlar için bu malzemeyi kullanın! Dakikalar içinde bembeyaz olacak...
Profesyonel temizlikçilerin sırrı! Sararmış giysileri beyazlatmak için...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Modelleri taklit ederek efsane olmuştu! Şimdi tüm kadınları...
Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...
Dondurucuda sebze saklamak isteyenler için önemli uyarı! Bu püf noktalar sayesinde...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.