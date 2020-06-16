Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…

Genellikle ayakları nemli bırakma sonucu oluşan tırnak mantarı ile uğraşmak çok sıkıntılı bir durumdur. Bu kadar sıkıntılı ve zor olmasının en önemli nedeni ise bulaşıcı olmasından kaynaklanmasıdır. Eğer siz de her türlü ilacı denemenize rağmen bir türlü tırnak mantarından kurtulamıyorsanız size vereceğimiz bu doğal yöntemleri bir an önce denemeye başlayabilirsiniz!

EPSOM TUZU

Epsom tuzunu daha önce de duymuşsunuzdur. Tamamen doğal içeriklerden oluşan epsom tuzu ve ılık su banyosu tırnak mantarının iyileşmesinde şifa sağlayacak en etkili karışımlardan biridir. Bir leğen içerisinde ılık su ve epsom tuzunu karıştırın ve ayaklarınızı bu karşımın içinde 30 dakika bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra ayaklarınızı iyice kuruladığınızdan emin olmalısınız. Bu uygulamayı günde 3 kere düzenli bir şekilde uygulayarak ayaklarınızda oluşabilecek asidik ortamın engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.

AĞIZ BAKIM SULARI

Ağız bakım suyunu mantar tedavisinde kullanmanın kulağa ne kadar ilginç geldiğinin farkındayız. Artık sadece ağzınız için değil, el veya ayaklarınızda oluşan mantarlarda da ağız bakım sularını kullanabileceksiniz. İlk olarak ayaklarınızı yıkayın ve güzelce kurulayın. Temizlenen ayaklarınızı ağız bakım suyuyla tekrar yıkayın. Bu işlemi günde 15 dakika boyunca uygulayabilirsiniz.