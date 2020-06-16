Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…

Genellikle ayakları nemli bırakma sonucu oluşan tırnak mantarı ile uğraşmak çok sıkıntılı bir durumdur. Bu kadar sıkıntılı ve zor olmasının en önemli nedeni ise bulaşıcı olmasından kaynaklanmasıdır. Eğer siz de her türlü ilacı denemenize rağmen bir türlü tırnak mantarından kurtulamıyorsanız size vereceğimiz bu doğal yöntemleri bir an önce denemeye başlayabilirsiniz!
EPSOM TUZU
Epsom tuzunu daha önce de duymuşsunuzdur. Tamamen doğal içeriklerden oluşan epsom tuzu ve ılık su banyosu tırnak mantarının iyileşmesinde şifa sağlayacak en etkili karışımlardan biridir. Bir leğen içerisinde ılık su ve epsom tuzunu karıştırın ve ayaklarınızı bu karşımın içinde 30 dakika bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra ayaklarınızı iyice kuruladığınızdan emin olmalısınız. Bu uygulamayı günde 3 kere düzenli bir şekilde uygulayarak ayaklarınızda oluşabilecek asidik ortamın engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.
AĞIZ BAKIM SULARI
Ağız bakım suyunu mantar tedavisinde kullanmanın kulağa ne kadar ilginç geldiğinin farkındayız. Artık sadece ağzınız için değil, el veya ayaklarınızda oluşan mantarlarda da ağız bakım sularını kullanabileceksiniz. İlk olarak ayaklarınızı yıkayın ve güzelce kurulayın. Temizlenen ayaklarınızı ağız bakım suyuyla tekrar yıkayın. Bu işlemi günde 15 dakika boyunca uygulayabilirsiniz.
MENTOLLÜ KREM
Mentollü kremler genellikle solunum sistemi sorunlarında kullanılan kremlerdir. Ancak birçok insanın bilmediği ise, bu kremlerin antimikrobik özellikleri ile tırnak mantarı oluşumunu önlemeye de yardımcı olabileceğidir. Mantardan etkilenen el veya ayaklarınızı temizleyin ve kurulayın. Ardından mentollü kremi uygulayın ve sargı bezi ile sararak bekletin. Her 6 saatte bir kremi yenileyerek sargı bezini tekrar kapatın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağının içinde bulunan asit içerikleri tırnak mantarını tedavi etmede oldukça etkilidir. Hindistan cevizi yağı, tırnak mantarını iyileştirmenin yanında tırnaklarınızı besleyerek tırnaklarınızda oluşan enfekte görüntüsünün de ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Etkili bir sonuç alabilmek için mantar olan bölgeye günde 2-3 defa Hindistan cevizi yağını uygulayın.
SARIMSAK
En güçlü doğal anti-mikrobiyal olan sarımsağı tırnak mantarlarınızda da kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulayabileceğiniz gibi, ayak banyosu yaparak da uygulayabilirsiniz. 10 diş sarımsağı ezin ve bir tava içerisinde su ile birlikte karıştırın. Su kaynama noktasına ulaştığında, 3 dakika daha ateşte tutun ve sonra tavayı ateşten alın. Su ayağınızı sokabilecek kadar soğuduktan sonra ayaklarınızı bu suyun içerisinde 20 dakika kadar bekletin. Tırnağınız yenilenene kadar haftada 3 kere bu işlemi yapmaya devam edebilirsiniz. Unutmayın, istediğiniz sonuçları almanız biraz zamanınızı alacaktır.
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