Bu doğal yöntemler uçuk problemini bitiriyor! Süt, domates, bal, sarımsak, nane yağı...

Uçuk; üzüntü, stres, yorgunluk, travma, soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar gibi nedenlerle ortaya çıksa da temelinde herpes virüsü yatar. Daha çok ağız ve cinsel organ çevresinde görülür. Uçuk virüsü bir kere vücuda girdiği zaman bir daha çıkmaz. Vücut direnci düştüğünde, kendini ciltte uçuk olarak gösterir. Bu yüzden virüsten tamamen kurtulamazsınız fakat ciltte ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. Peki uçuk ortaya çıktıysa, ondan kurtulmak için neler yapabiliriz? İşte uçuğun geçmesini sağlayan doğal yöntemler...
UÇUĞU GEÇİREN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1. Soğuk Uygulaması
Soğuk, virüsün etkinliğini azaltır. Kızarma ve kaşıntı gibi uçuk belirtileri görülmeye başladığınızda bir bezin içine buz koyarak o bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yöntem kızarıklığı ve ağrıyı azaltır, uçuğun kabuklanmasını önler.
2. Domates Suyu ve Aloe Vera
Domates ve aloe vera, içeriğindeki maddeler sayesinde uçuk sorununa birebirdir. Domates uçuğun iyileşme hızını arttırır ve uçuğun hızlıca kurumasını sağlar. Aloe vera ise doğal bir antioksidandır. İçerisindeki bileşenlerle uçuğa neden olan enfeksiyonları yok eder. Uçuklu bölgeye günlük olarak, önce birkaç damla domates suyu ardından da aloe vera sürebilirsiniz.
3. Nane Yağı
Nane yağı anti-viral bir özelliğe sahiptir. Uçuğu meydana getiren virüsü etkisiz hale getirir. Uçuk çıkmadan önce sürüldüğünde, uçuğun çıkmasını engeller. Çıktıktan sonra ise uçuğun hızla kurumasını ve iyileşmesini sağlar. Ağrıyı dindirir. Doktorlar tarafından da önerilen yöntemlerden biridir.
4. Sarımsak
Sarımsak mikrop öldürücü bir özelliğe sahiptir. Mikropları yok eder, şişkinliği alır ve hızlı iyileştirmeyi sağlar. Sarımsağı ezerek uçuk bölgesine 5 dakika uygulayabilirsiniz. Bu işlemi günde bir defa gerçekleştirebilirsiniz.
5. Misket Limonu
Anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri sayesinde mikropları yok eder. Uçuk çıkmadan ve çıktıktan sonra uygulayabilirsiniz. Günde 3 kere uçuklu bölgeye damlatabilirsiniz.
6. Bal ve Sirke
Bal ve sirke uçuk mikrobunu öldürerek uçuğun iyileşmesini sağlar. Ağrıyı dindirir. Bir miktar bal ve sirkeyi karıştırıp uçuklu bölgeye uygulayabilirsiniz. Biraz beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.
7. Süt
Uçuk çıkmadan önce sürüldüğünde daha etkilidir. Yarayı iyileştirir, acıyı dindirir. Bir pamuk yardımıyla uçuğun üzerine uygulayabilirsiniz.
8. Deniz Tuzu
Mikropların ölmesini ve acı hissinin geçmesini sağlar. Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin ve karıştırın. Uçuğun üzerine sürebilirsiniz. Ağzınızdaki yaralar için de bu suyla gargara yapabilirsiniz.
9. Meşe ve Ceviz Ağacı Yaprağı
Meşe ve ceviz yaprağını ezerek uçuk bölgesine sürerseniz uçuğun hızla iyileşmeye başladığını görebilirsiniz.
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