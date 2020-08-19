Bu doğal yöntemler uçuk problemini bitiriyor! Süt, domates, bal, sarımsak, nane yağı...

Uçuk; üzüntü, stres, yorgunluk, travma, soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar gibi nedenlerle ortaya çıksa da temelinde herpes virüsü yatar. Daha çok ağız ve cinsel organ çevresinde görülür. Uçuk virüsü bir kere vücuda girdiği zaman bir daha çıkmaz. Vücut direnci düştüğünde, kendini ciltte uçuk olarak gösterir. Bu yüzden virüsten tamamen kurtulamazsınız fakat ciltte ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. Peki uçuk ortaya çıktıysa, ondan kurtulmak için neler yapabiliriz? İşte uçuğun geçmesini sağlayan doğal yöntemler...

UÇUĞU GEÇİREN DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Soğuk Uygulaması

Soğuk, virüsün etkinliğini azaltır. Kızarma ve kaşıntı gibi uçuk belirtileri görülmeye başladığınızda bir bezin içine buz koyarak o bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yöntem kızarıklığı ve ağrıyı azaltır, uçuğun kabuklanmasını önler.

2. Domates Suyu ve Aloe Vera

Domates ve aloe vera, içeriğindeki maddeler sayesinde uçuk sorununa birebirdir. Domates uçuğun iyileşme hızını arttırır ve uçuğun hızlıca kurumasını sağlar. Aloe vera ise doğal bir antioksidandır. İçerisindeki bileşenlerle uçuğa neden olan enfeksiyonları yok eder. Uçuklu bölgeye günlük olarak, önce birkaç damla domates suyu ardından da aloe vera sürebilirsiniz.