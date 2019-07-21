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BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

-Kadıköy'de koyun sütü ve Anzer balı ile yaptığı özel dondurmaya İran safranı ekleyen esnaf dondurmanın topunu 100 liraya, bir kilosunu ise 2 bin 500 liraya satıyor.

-Kadıköy'de koyun sütü ve Anzer balı ile yaptığı özel dondurmaya İran safranı ekleyen esnaf dondurmanın topunu 100 liraya, bir kilosunu ise 2 bin 500 liraya satıyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir dondurmacıda satılan ve içinde İran safranı bulunan özel dondurma, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor.
Göztepe'de bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma yer alıyor. Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma koyun sütüyle hazırlanıyor. Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor.

"ELDE ETTİĞİMİZ KARI DİREK HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"
Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, "Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz. Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık." dedi. Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli." diye konuştu

Görüntü Dökümü
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-Dondurma dükkânından görüntüler
-Kuptaki özel dondurma
-Muhabir anons
-Erhan Osmanoğlu ile röp
-Erhan Osmanoğlu'nun özel dondurmayı karıştırması
-Genel ve detay

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