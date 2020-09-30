Bu dönemde ihtiyacımız olan şey! Gerçek bir C vitamini deposu

Sivas'ta genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri, sonbahar ile birlikte meraklılarının ilgisini çekiyor. Başta alıç meyvesi olmak üzere, çördük ve kuşburnu gibi doğal yetişen ürünler, sonbahar mevsimiyle olgunlaşıyor. Pandemi sürecinde insanların kalabalık yerine stresten uzak alanları seçtiği dönemde, alıç toplama geleneği de yoğun ilgi görüyor.

Dağlardaki ağaçlardan toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor. Özellikle sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda daha çok tercih ediliyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor.

'KORANAVİRÜS SÜRECİNDE ŞİFASINI ALIYORUZ'

Arkadaş grubuyla birlikte hem doğada yürüyüş yapan hem de alıç toplayan Sosyolog ve Aile Danışmanı Ziya Soybayraktar, bu meyvenin kendiliğinden yetişen Allah vergisi bir ürün olduğunu ve sonbaharda toplandığını belirterek, "Bu alıç geleneği Sivas'ta bu mevsimlerde vatandaşların dağlarda alıç toplarlar marmelattı olur, sirkesi olur, reçeli olur, şerbeti olur çok sağlıklı çok şifalı. Son 5-10 yıldır alıç sirkesinin kalp damar hastalıklarına iyi geldiği, mide sindirim hastalıklarına iyi geldiğini bilim insanları ispat edip söyledikten sonra dağlarda taşlarda alıç bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla her mevsim dağda kırda yürüyüş yapıyoruz. Dolayısıyla alıç topluyor, bunun sirkesini yapıp yıl boyunca içiyoruz. Bunu Sivaslı hemşehrilerimiz köyde topluyor, kuşburnuyla karıştırıp marmelatlını da yapıyorlar. Şu anda koronavirüs sürecindeyiz. C vitamini deposu. Özellikle son yıllarda alıç sirkesi revaçta. Herkes evinde sirkesini yapıyor. 5 kilo alıç meyvesi su, nohut, tuz, şeker veya balla hazırlanıp 90 gün karanlık bir yerde oda sıcaklığında bekleyince sirke haline geliyor" dedi.