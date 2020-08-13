Bu efsane karışım beyaz eşyalardaki su lekelerini temizliyor! Tüm malzemeler evinizde mevcut...

Beyaz eşyalar hayatımızda önemli bir yere sahip. Buzdolabı, yiyeceklerin uzun süre saklanmasına yardımcı oluyor. Bulaşık makinesi ise kalabalık aile yemeklerinin ardından kalan bulaşık kabusundan sizi kurtarıyor. Fakat zamanla bu aletler eskisi kadar parlak gözükmüyor. Üzerine damlayan su, lekeler bırakmaya başlıyor. Lekeler zamanla sararıyor ve mide bulandırıcı bir hal alıyor. Sizinle içinizi karartan bu görüntüden kurtulmanın yolunu paylaşıyoruz! İşte sizi beyaz eşyaların üzerindeki su lekelerden kurtaracak yöntem...

SU LEKELERİNİ TEMİZLEMEK ESKİSİNDEN DAHA KOLAY

Bu iş için ihtiyacınız olan ürün sayısı sandığınızdan daha az. Her gün elinizin altında bulunan bazı ürünler ile bu işlemi uygulayabilirsiniz. Örneğin; sirke, karbonat gibi doğal temizlik ürünleri. İşte su lekelerinden kurtulabileceğiniz yöntem: