Bu efsane karışım beyaz eşyalardaki su lekelerini temizliyor! Tüm malzemeler evinizde mevcut...

Beyaz eşyalar hayatımızda önemli bir yere sahip. Buzdolabı, yiyeceklerin uzun süre saklanmasına yardımcı oluyor. Bulaşık makinesi ise kalabalık aile yemeklerinin ardından kalan bulaşık kabusundan sizi kurtarıyor. Fakat zamanla bu aletler eskisi kadar parlak gözükmüyor. Üzerine damlayan su, lekeler bırakmaya başlıyor. Lekeler zamanla sararıyor ve mide bulandırıcı bir hal alıyor. Sizinle içinizi karartan bu görüntüden kurtulmanın yolunu paylaşıyoruz! İşte sizi beyaz eşyaların üzerindeki su lekelerden kurtaracak yöntem...
SU LEKELERİNİ TEMİZLEMEK ESKİSİNDEN DAHA KOLAY
Bu iş için ihtiyacınız olan ürün sayısı sandığınızdan daha az. Her gün elinizin altında bulunan bazı ürünler ile bu işlemi uygulayabilirsiniz. Örneğin; sirke, karbonat gibi doğal temizlik ürünleri. İşte su lekelerinden kurtulabileceğiniz yöntem:
Öncelikle temizlik kovanızın ya da leğeninizin içine ılık bir su ayarlamalısınız. Suyun sıcaklığı lekelerin çözünmesi için önemli. Soğuk bir su lekelerin çözünmesi için yeterli olmaz. Gereğinden fazla sıcak bir su ise beyaz eşyanın yüzeyinde kabarmalara neden olabilir.
Hazırladığınızı suyun içerisine birkaç farklı temizlik ürünü eklemelisiniz. İlk olarak asit özelliği gösterecek: Limon. Suyun içerisine yarım bir limonu sıkın.
Limonun olmaması durumunda ise beyaz sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirke de limon gibi lekelerin kolayca çözünmesini sağlar.
Suya ekleyeceğiniz bir diğer ürün ise: Karbonat. Çoğu zaman evlerde kek kabartmak için kullanılan karbonat, beyaz eşyaların temizlenmesinde de kullanılır. Beyaz eşyaların yeni alınmış gibi ışıl ışıl olmasını sağlayan karbonat olur. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı da karbonat eklemelisiniz.
Karbonatın ardından suya eklemenizi tavsiye edeceğimiz bir diğer ürün: Çamaşır deterjanı. Suya biraz çamaşır deterjanı katarak iyice karıştırın. Suya karışmasını sağladığınız çamaşır deterjanı, lekelerin çıkmasına yardımcı olur.
Beyaz eşyaların yalnızca lekeli değil, yağlı olduğunu da düşünüyorsanız suya yağ çözücü de ekleyebilirsiniz. Beyaz eşyaların üzerindeki yağ tabakasını arındırmak için yağ çözücü de gerekli olur.
Artık hazırladığınız suyun içerisinde mikrofiber bezinizi yıkamalısınız. Mikrofiber bez kullanmanız beyaz eşyaların çizilmemesi için önemli bir nokta. Bu bezi düşük ücretlerle birçok zincir marketten temin edebilirsiniz.
Suyun içerisinde yıkadığınız bez ile bulaşık makinesinin ve buzdolabının su lekesi bulunan yüzeylerini temizleyebilirsiniz.
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