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Bu evi akrep ve yılanlar basıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'de vatandaşlar, evlerine giren yılan ve akreplerin önüne geçemeyince isyan etti. Darıca ilçesindeki bir evde yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşayan ev sakinleri, belediye ekiplerinden yardım istedi. Şikayet sonrası harekete geçen ekipler ev çevresinde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Bu evi akrep ve yılanlar basıyor!

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki bulunan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler dadandığı evlerine girme korkusu yaşıyor. Sık sık evlerinde yılan, akrep ve fare yakaladıklarını ifade eden vatandaşlar, evlerinin yanında bulunan otluk alanların temizlenerek ilaçlanması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Gece saatlerinin kızının evde akrep yakaladığını ve korktuklarını söyleyen Kezban Akbulut, durumu belediye ve kaymakamlık ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

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Öte yandan ihbar üzerine evlerin bulunduğu alana gelen Darıca Belediyesi ekipleri, otluk alanlarda temizlik çalışması yaparak alanı haşerelere karşı ilaçladı. Korku içinde yaşayan vatandaşlar çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

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