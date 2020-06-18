KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Bu faktörler cinsel isteksizliğe sebep oluyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için...

Bu faktörler cinsel isteksizliğe sebep oluyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel isteksizlik hem kadınlarda hem de erkeklerde ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin cinsel tatmin yaşamasını engellediği gibi çeşitli psikolojik problemlere de yol açabilir. Birçok insan, cinsel isteksizlik konusunda konuşmaktan ve tedavi olmaktan çekinir ya da utanır. Peki, cinsel isteksizlik neden olur? Konuyla ilgili merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Bu faktörler cinsel isteksizliğe sebep oluyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için...

Cinsellik, refahın birçok yönü üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte cinsellik, her yetişkin için temel ihtiyaçlardan biridir. Cinsel sağlık, yaş, medeni durum veya cinsel eğilimi ne olursa olsun herkesin yaşamının önemli bir parçasıdır. Çünkü cinsellik bir ihtiyaçtır ve yaşam kalitesini etkiler.

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteksizlik, kadınlarda en yaygın cinsel problemdir. Çoğu kadın hayatının en az bir döneminde bu problemle karşılaşır ve durum aslında normaldir. Ancak uzun süre boyunca cinselliğe karşı isteksiz kalmak söz konusu ise altta yatan nedenin tespit edilip gerekli tedavi aşamasına geçilmesi gerekir. Cinsel isteksizliğin fiziksel, sosyokültürel veya psikolojik nedenleri olabilir.

Fiziksel nedenler şunları içerir:

  • Diyabet
  • Kalp hastalığı
  • Nörolojik hastalıklar
  • Hormonal problemler
  • Menopoz
  • Karaciğer rahatsızlığı ya da böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar
  • Alkolizm
  • Antidepresan ilaçlar da dahil olmak üzere bazı ilaçların yan etkisi

Psikolojik nedenler:

  • İş veya aile sorumluluklarından kaynaklanan stres
  • Cinsel performansla ilgili endişe
  • Depresyon/anksiyete
  • Çözülmemiş cinsel yönelim sorunları
  • Önceki travmatik cinsel deneyim
  • Beden imajı ve benlik saygısı sorunları

Sosyokültürel nedenler:

  • Yetersiz eğitim
  • Dini, kişisel veya aile değerleri ile çatışma
  • Toplumsal tabular

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel istek sorunları genel popülasyondaki erkeklerin az bir kısmını etkiler. Libido, esas olarak hormonal ve beyinsel bir fenomendir. Cinsel istek, kandaki normal testosteron seviyeleriyle ilişkilidir. Cinsel istekten yoksun olan kişi, cinsel ilişkiyi başlatmak istemez. Yine de cinsel ilişki başlarsa ereksiyona erişememe durumu da ortaya çıkabilir.

Birçok neden cinsel isteğin azalmasına yol açabilir. Bunlar:

  • İlaçların yan etkisi
  • Alkolizm
  • Depresyon
  • Yorgunluk
  • Hipoaktif cinsel bozukluk
  • İlişki sorunları
  • Aşağılanma korkusu
  • Testosteron eksikliği
  • Sistemik hastalıklar
  • Stres
  • Hipertiroidizm gibi hormonal problemler

CİNSEL İSTEKSİZLİK İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Kadın ve erkeklerde düşük libidoya zemin hazırlayan bazı faktörler mevcut. Bunlar:

Alkol tüketimi
Yetersiz beslenme
Sigara kullanmak
Gereksiz ilaç kullanımı
Depresyon

CİNSEL İSTEKSİZLİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cinsel isteksizliğin tedavi yöntemi, problemin nedenine bağlıdır. Bu durum psikolojik ise en iyi tedavi yöntemi bir uzmandan yardım almaktır. Düşük libido durumlarında partnerin desteği önemlidir. Bu yüzden çift olarak terapi görmek, problemi ortadan kaldırabilir. Cinsel isteksizliğe depresyon neden oluyorsa depresyondan kurtulma yolları denenebilir. Genel olarak cinsel isteksizliğin tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Sağlıklı beslenme, spor ve yeterince uyku gibi sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri
  • Psikolojik tedavi
  • Testosteron replasman tedavisi
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…
Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Çukur'un yıldızlarından ilk aşk pozu!

Gülşen sütyenle ev süpürdü! O anları paylaştı

Gülşen sütyenle ev süpürdü! O anları paylaştı

Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...

Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!

Hoşlandığınız kişiyi elde etmek istiyorsanız bunları kesinlikle yapın!

Pek çok erkek bunları bilmiyor! İşte kadınları yatakta mutlu etmenin yolları...

Pek çok erkek bunları bilmiyor! İşte kadınları yatakta mutlu etmenin yolları...

Hangi burç karşı cinsin hangi hareketlerinden etkileniyor? Uzmanlar açıkladı...

Hangi burç karşı cinsin hangi hareketlerinden etkileniyor? Uzmanlar açıkladı...

Meğer erkekler ayrılmak için bu bahaneleri kullanıyormuş!

Meğer erkekler ayrılmak için bu bahaneleri kullanıyormuş!

12 maddede cinsel hayatı canlandırma yolları! Ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız....

12 maddede cinsel hayatı canlandırma yolları! Ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız....

Uyku pozisyonu ilişki hakkında ne diyor? İşte çarşaf arasındaki sırlar

Ne anlama geliyor? Eğer bu şekilde uyuyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.