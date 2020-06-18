Bu faktörler cinsel isteksizliğe sebep oluyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için...

Cinsellik, refahın birçok yönü üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte cinsellik, her yetişkin için temel ihtiyaçlardan biridir. Cinsel sağlık, yaş, medeni durum veya cinsel eğilimi ne olursa olsun herkesin yaşamının önemli bir parçasıdır. Çünkü cinsellik bir ihtiyaçtır ve yaşam kalitesini etkiler.

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel isteksizlik, kadınlarda en yaygın cinsel problemdir. Çoğu kadın hayatının en az bir döneminde bu problemle karşılaşır ve durum aslında normaldir. Ancak uzun süre boyunca cinselliğe karşı isteksiz kalmak söz konusu ise altta yatan nedenin tespit edilip gerekli tedavi aşamasına geçilmesi gerekir. Cinsel isteksizliğin fiziksel, sosyokültürel veya psikolojik nedenleri olabilir.

Fiziksel nedenler şunları içerir:

Diyabet

Kalp hastalığı

Nörolojik hastalıklar

Hormonal problemler

Menopoz

Karaciğer rahatsızlığı ya da böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar

Alkolizm

Antidepresan ilaçlar da dahil olmak üzere bazı ilaçların yan etkisi

Psikolojik nedenler:

İş veya aile sorumluluklarından kaynaklanan stres

Cinsel performansla ilgili endişe

Depresyon/anksiyete

Çözülmemiş cinsel yönelim sorunları

Önceki travmatik cinsel deneyim

Beden imajı ve benlik saygısı sorunları

Sosyokültürel nedenler:

Yetersiz eğitim

Dini, kişisel veya aile değerleri ile çatışma

Toplumsal tabular

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDENLERİ

Cinsel istek sorunları genel popülasyondaki erkeklerin az bir kısmını etkiler. Libido, esas olarak hormonal ve beyinsel bir fenomendir. Cinsel istek, kandaki normal testosteron seviyeleriyle ilişkilidir. Cinsel istekten yoksun olan kişi, cinsel ilişkiyi başlatmak istemez. Yine de cinsel ilişki başlarsa ereksiyona erişememe durumu da ortaya çıkabilir.