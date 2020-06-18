Bu faktörler cinsel isteksizliğe sebep oluyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için...

Cinsellik, refahın birçok yönü üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte cinsellik, her yetişkin için temel ihtiyaçlardan biridir. Cinsel sağlık, yaş, medeni durum veya cinsel eğilimi ne olursa olsun herkesin yaşamının önemli bir parçasıdır. Çünkü cinsellik bir ihtiyaçtır ve yaşam kalitesini etkiler.
Cinsel isteksizlik, kadınlarda en yaygın cinsel problemdir. Çoğu kadın hayatının en az bir döneminde bu problemle karşılaşır ve durum aslında normaldir. Ancak uzun süre boyunca cinselliğe karşı isteksiz kalmak söz konusu ise altta yatan nedenin tespit edilip gerekli tedavi aşamasına geçilmesi gerekir. Cinsel isteksizliğin fiziksel, sosyokültürel veya psikolojik nedenleri olabilir.
Fiziksel nedenler şunları içerir:
Psikolojik nedenler:
Sosyokültürel nedenler:
Cinsel istek sorunları genel popülasyondaki erkeklerin az bir kısmını etkiler. Libido, esas olarak hormonal ve beyinsel bir fenomendir. Cinsel istek, kandaki normal testosteron seviyeleriyle ilişkilidir. Cinsel istekten yoksun olan kişi, cinsel ilişkiyi başlatmak istemez. Yine de cinsel ilişki başlarsa ereksiyona erişememe durumu da ortaya çıkabilir.
Birçok neden cinsel isteğin azalmasına yol açabilir. Bunlar:
Kadın ve erkeklerde düşük libidoya zemin hazırlayan bazı faktörler mevcut. Bunlar:
Alkol tüketimi
Yetersiz beslenme
Sigara kullanmak
Gereksiz ilaç kullanımı
Depresyon
Cinsel isteksizliğin tedavi yöntemi, problemin nedenine bağlıdır. Bu durum psikolojik ise en iyi tedavi yöntemi bir uzmandan yardım almaktır. Düşük libido durumlarında partnerin desteği önemlidir. Bu yüzden çift olarak terapi görmek, problemi ortadan kaldırabilir. Cinsel isteksizliğe depresyon neden oluyorsa depresyondan kurtulma yolları denenebilir. Genel olarak cinsel isteksizliğin tedavi yöntemleri şunlardır:
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