KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Gucci bin 604 TL'ye satıyor

Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Gucci bin 604 TL'ye satıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çorabımız yırtıldığında hemen çöpe atıyoruz ancak bu haberden sonra bir kez daha düşünebilirsiniz. Çünkü moda devi Gucci bu kez de yırtık çorap satıyor.

Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Gucci bin 604 TL'ye satıyor

Tasarladığı ürünlerle özellikle son dönemde sosyal medyada gündem olan dünyaca ünlü marka Gucci, diz bölgesi etrafında iki büyük delik bulunan ve yırtılmış siyah külotlu çoraplarıyla dikkat çekti.

Bin 604 TL'ye satışa çıkan çoraplar sosyal medya kullanıcıların da gündemindeydi. Gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Siz şaka mı yapıyorsunuz? Hepimiz birer tasarımcıyız. Bu yırtık çoraplar için bu kadar para mı istiyorsunuz.'

Gucci daha önce de çimen lekeli pantolon satışıyla gündem olmuştu.

Gucci'nin 'çimen lekeli' pantolunun fiyatı dudak uçuklatıyor!Gucci'nin 'çimen lekeli' pantolunun fiyatı dudak uçuklatıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Para ödülünü kazanan belli oldu!
Para ödülünü kazanan belli oldu!
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?
Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?
Cildi nemlendirir, saçları uzatır... Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi
Cildi nemlendirir, saçları uzatır... Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi
İlginizi Çekebilir
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Siz de şaşıracaksınız! Saçları hızlıca uzatıyor
Siz de şaşıracaksınız! Saçları hızlıca uzatıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlülerin cilt bakım sırrı ortaya çıktı! Bu görüntüden kurtulmak için...
Ünlülerin cilt bakım sırrı ortaya çıktı! Bu görüntüden kurtulmak için...
Kimin giyeceği merak konusu! Sadece kadınlar değil...
Kimin giyeceği merak konusu! Sadece kadınlar değil...
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı
Cildi nemlendirir, saçları uzatır... Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi
Cildi nemlendirir, saçları uzatır... Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi
Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?
Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Sönük ve cansız saçlara 5 dakikada çözüm! Sadece bu ipucu sayesinde...
Sönük ve cansız saçlara 5 dakikada çözüm! Sadece bu ipucu sayesinde...
Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!
En kötü cilt bakım önerisi! Yüzünüzü aşırı temizlemek...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.