Bu fiyata bu çorabı kim giyer! Gucci bin 604 TL'ye satıyor

Tasarladığı ürünlerle özellikle son dönemde sosyal medyada gündem olan dünyaca ünlü marka Gucci, diz bölgesi etrafında iki büyük delik bulunan ve yırtılmış siyah külotlu çoraplarıyla dikkat çekti.

Bin 604 TL'ye satışa çıkan çoraplar sosyal medya kullanıcıların da gündemindeydi. Gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Siz şaka mı yapıyorsunuz? Hepimiz birer tasarımcıyız. Bu yırtık çoraplar için bu kadar para mı istiyorsunuz.'

Gucci daha önce de çimen lekeli pantolon satışıyla gündem olmuştu.