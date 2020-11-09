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Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir fabrikanın bıraktığı düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi akan dere, Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor. Derenin kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi akmasından rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istiyor.

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Siyah ve mavi akıyor

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti. Derenin mavi ve siyah renklerde akması havadan da görüntülendi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi. Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi. Mavi tonda aktığı sırada derede cep telefonu kamerası ile çekim yapan bir kişi, "Bu masmavi akan su İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karışıyor" dediği duyuluyor.

Kaynak: DHA

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