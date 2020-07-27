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  4. Bu görüntüler İzmir’de çekildi! Trafik magandası ayağıyla araç sürdü

Bu görüntüler İzmir’de çekildi! Trafik magandası ayağıyla araç sürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 27.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka'da bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan trafik magandasının ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği görüldü.

Bu görüntüler İzmir’de çekildi! Trafik magandası ayağıyla araç sürdü

Edinilen bilgiye göre, olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Öte yandan, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, video çeken şahsın "Harikasınız" demesi üzerine araç üstüne çıkan şahıslar gülümseyerek poz verdi. Trafik magandası yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

İzmir’de trafik magandası ayağıyla araç sürdü

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