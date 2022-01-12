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  4. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Artvin'de, keçilere 'dik oyna' komutu verip horon oynattılar

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Artvin'de, keçilere 'dik oyna' komutu verip horon oynattılar

12.01.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de bir köyde eğlenmek amaçlı horon oynayan vatandaşlara eşlik eden keçiler, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Artvin’de bir köyde eğlenmek amaçlı horon oynayan vatandaşlara eşlik eden keçiler, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. ‘Herkes horona’, ‘dik oyna’ komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Artvin’in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlenmek amaçlı horon oynamaya başladılar. Ayşe Erkan’a ait üç keçi sahibinin yanına gidince, Erkan keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti. Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horona eklendi.

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KEÇİLERİN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

‘Herkes horona’, ‘dik oyna’ komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri, çevrede bulunanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Hemşin müziği eşliğinde horon oynayan keçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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