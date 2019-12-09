HABER

Bu görüntüyle yürek dağlamıştı! 3 ay dayanabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Alaplı’ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız’a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Cevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız’ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek. (DHA)

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Akkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşmasıAkkuyu ile TEİAŞ arasında iletim sistemi bağlantı anlaşması
Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasındaKız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Alaplı Tayfun Yıldız

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.