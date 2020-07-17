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Bu gurur tüm çalışanlarımızın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ‘Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Bu gurur tüm çalışanlarımızın

2014 yılından beri Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Simfer 2018 yılında 350. sıradaydı. Simfer, yükselişini 2019 yılında da sürdürerek 314. Sıraya yükseldi.

Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Ustaoğlu “Bugün, 1977’den beri yaptığımız yatırımların ve Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Her geçen gün istikrarla büyüyoruz. Çalışanlarımızın emeği ve tüketicilerimizin desteğiyle Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 314. olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizimle birlikte tüm çalışanlarımızın…” dedi.

Tarihçe:

Kuruluşundan bu yana bir aile şirketi olan Simfer, 1977'de Türkiye'nin ilk entegre katı yakıt sobası üretimi ile faaliyete başlamıştır. 1997 yılında pişirici grubu ürünlerinin üretimine geçerek faaliyet alanını genişletmiştir.

Teknoloji odaklı bir felsefeye sahip olan ve yeni iş fırsatlarını sürekli değerlendirmenin önemli olduğuna inanan Simfer, 2015 yılında soğutucu fabrikasını açarak 3 farklı üretim tesisi ile toplam 250.000 metrekare üretim alanına sahip olup, çalışan sayısını 2000'den fazlaya çıkarmıştır.

simfer

Simfer, 150'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biridir ve Türkiye'de 6 milyon adet yıllık üretim kapasitesine sahiptir.

Simfer, tesis ve AR-GE alanında yaptığı önemli yatırımlar ile patentli ürünlerini geliştirmeye devam ederken; Dünyanın farklı yemek kültürlerine göre tasarlanmış yüksek kaliteli, fonksiyonel ve kullanışlı tasarım ürünleri sunarak; mutfağın her evin kalbi olduğuna inanmakta ve evlerin kalbine dokunmaya devam etmektedir.

Ürün Gamı:

Ankastre Ürünler (Fırın, Ocak, Davlumbaz, Mikrodalga, Bulaşık Makineleri, Kuzineler)
Fırınlar (Solo, Midi, Mini)
Ocak (Set üstü)
Mikrodalga
Su Sebili
Aspiratör
Klima
İç Mekan Isıtıcıları
Dış Mekan Isıtıcıları
Hava Soğutucular (Serinleticiler)
Derin Dondurucular
Ticari dondurucu ve soğutucular

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