Bu güzellik sırrı çok eskiye dayanıyor! Sütyen ve göğüs ucu arasına sıkıştırılarak...

Güzel ve bakımlı görünmek insanın en eski tutkularından. Faydası yüzyıllar içinde kanıtlanmış bu yöntemler bugün bile milyonlarca kadın tarafından kullanılıyor.

ZEYTİNYAĞI

Antik dünyada zeytinyağına “altın” denmesinin bir sebebi var. Bugün bile pek çok kozmetik ürününde kullanılan zeytinyağı cilt ve saç bakımının olmazsa olmazlarından. Saçta ve ciltte yarattığı mucizelerin yanı sıra zeytinyağı, makyaj temizliği için de kullanılabilen doğal yöntemlerden. Zeytinyağı, özellikle göz makyajının temizlenmesinde tercih edilebilir.

KAPLICALAR

Romalı kadınların saatlerce süren kaplıca sefaları meşhurdur. Sulardaki zengin minerallerin cilde sağladığı yararlar bir yana, kaplıcalar toksinlerden kurtulmak için ideal mekanlardır. Ayrıca sıcak kaplıcalarda yapılacak soğuk banyolar kan akışını hızlandırır ve selülit gibi yağ birikmesi sonucu oluşan problemleri de ortadan kaldırır.

AROMATERAPİ MASAJI

Değişik masaj türleri Çin’den Mısır’a kadar bütün uygarlıklarda kullanıldı. Aromaterapi masajları ise, dinlendirici özelliğinin yanı sıra, hem cildi beslemeleri hem de koku vasıtasıyla limbik sistemi uyararak verdikleri mutluluk ve gevşeme için tercih ediliyor. Yağların deriye nüfuz etmesi 20 dakikadan 2 saate kadar değişiklik gösteriyor. Keyfinize ve ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz masaj yağlarının ise neredeyse sınırı yok.