Bu güzellik yarışması bildiklerinizden çok farklı! Yara izleri, onlara bambaşka kapılar açtı

Miss Unique Beauty UK yarışması, vücudunun yüzde 70'i yanıklarla kaplı olan dans öğretmeni Rochelle Barrett tarafından kuruldu.

Rochelle, toplumun sınırlayıcı güzellik algısına meydan okumak için yara izleri, şekil bozuklukları olan kadınlar için bir güzellik yarışması düzenliyor ve yaralarından dolayı utanan, güven eksikliği duyan kadınları topluma kazandırmaya çalışıyor.

İlk bakışta fark edilmeyebilir, ancak çoğu kadının yıkıcı yara izleri vardır diyen Rochelle şöyle konuşuyor: ''Sekiz aylıkken üzerime kaynar su döküldü. Uzun tedavilerin ardından hala yaşıyorum ancak vücudum yanık izleriyle dolu. Çocukluğum, yetişkinliğim insanların alaycı bakışları ve acımasız yorumlarıyla geçti. Bu yüzden kendimi asla güzel görmüyor, yanık izlerimi saklamakla uğraşıyordum.

Ancak 20'li yaşlarımda dans etmeye topluma karışmaya başladım bu sayede çok güzel insanlarla tanıştım. Onlar bana cesaret verdi. Moda ve güzellik alanı en büyük hobimdi. 2015 yılında Miss Caribbean UK güzellik yarışmasına katıldım. Sahneye çıkıp tüm yara izlerimi gösterdiğimde en güçlendirici deneyimi yaşadım. Ve taç sahibi oldum. Bundan güç alarak bana benzer kadınlara aynı duyguyu yaşama fırsatı vermek istedim.''