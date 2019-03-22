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Bu güzellik yarışması bildiklerinizden çok farklı! Yara izleri, onlara bambaşka kapılar açtı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

'Güzellik, cilt teninden daha fazlasıdır'. Bu sözler Miss Unique Beauty güzellik yarışmasına katılan kadınlara ait. Üçüncü derecede yanıklar, şekil bozuklukları, yara izleri kısaca farklılarıyla ön plana çıkan kadınlar, toplumun güzellik algısına meydan okumak için yarışıyor. Yani bildiğimiz güzellik yarışmalarından değil.

Bu güzellik yarışması bildiklerinizden çok farklı! Yara izleri, onlara bambaşka kapılar açtı

Miss Unique Beauty UK yarışması, vücudunun yüzde 70'i yanıklarla kaplı olan dans öğretmeni Rochelle Barrett tarafından kuruldu.

Rochelle, toplumun sınırlayıcı güzellik algısına meydan okumak için yara izleri, şekil bozuklukları olan kadınlar için bir güzellik yarışması düzenliyor ve yaralarından dolayı utanan, güven eksikliği duyan kadınları topluma kazandırmaya çalışıyor.

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İlk bakışta fark edilmeyebilir, ancak çoğu kadının yıkıcı yara izleri vardır diyen Rochelle şöyle konuşuyor: ''Sekiz aylıkken üzerime kaynar su döküldü. Uzun tedavilerin ardından hala yaşıyorum ancak vücudum yanık izleriyle dolu. Çocukluğum, yetişkinliğim insanların alaycı bakışları ve acımasız yorumlarıyla geçti. Bu yüzden kendimi asla güzel görmüyor, yanık izlerimi saklamakla uğraşıyordum.

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Ancak 20'li yaşlarımda dans etmeye topluma karışmaya başladım bu sayede çok güzel insanlarla tanıştım. Onlar bana cesaret verdi. Moda ve güzellik alanı en büyük hobimdi. 2015 yılında Miss Caribbean UK güzellik yarışmasına katıldım. Sahneye çıkıp tüm yara izlerimi gösterdiğimde en güçlendirici deneyimi yaşadım. Ve taç sahibi oldum. Bundan güç alarak bana benzer kadınlara aynı duyguyu yaşama fırsatı vermek istedim.''

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Yarışma, yanıkları, yara izleri ve şekil bozuklukları olan kadınları kapsıyor.

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GÜZELLİK YARIŞMASI, TOPLUMUN GÜZELLİK ALGISINA MEYDAN OKUMAYI UMUYOR

Sözde güzellik ve estetik mükemmelliğe maruz kaldığımız bu çağda, güzelliğin yeniden tanımlanmasını isteyen Rochelle, tüm kadınlar gibiyiz, çalışmalarımızın ilham vermesini umuyoruz diyor.

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Yarışmada yer alan 26 yaşındaki Lauren Masters üvey babası tarafından sıcak su ile yakılmış. Üçüncü derecede yanıkları olan Lauren 100'den fazla ameliyat geçrdiğini söylüyor.

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Dört yaşında ateş etrafında dans ederken eteğinin tutuşması nedeniyle bacaklarının ve gövdesinin bir kısmı yanan Saffron Cohen, yarışma sayesinde güven kazandığını söylüyor.

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Yarışmanın finalinde yarışan kadınlardan biri de Lauren-Marie Cross. Yarık bir dudak ve damakla doğan Cross, izlerini bu zamana kadar makyajla gizlediğini ancak artık yara izinden utanmadığını söylüyor.

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