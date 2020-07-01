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Bu haberi okumadan gelinlik almayın! Vücut tipine göre en iyi gelinlik...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayatın en zevkli dönüm noktalarından biri tabii ki düğünler! En güzel düğün salonunu bulduysanız, en havalı davetiyeleri hazırladıysanız ve balayında nereye gideceğinize karar verdiyseniz sırada gelinlik seçimi var. Peki, güzelliğinizi ortaya çıkaracak o muhteşem gelinliğe nasıl karar vereceksiniz? Vücut tipine göre gelinlik nasıl seçilir? Detaylar yazımızda.

Bu haberi okumadan gelinlik almayın! Vücut tipine göre en iyi gelinlik...

Kız isteme, söz, nişan ve düğün... Sevdiğiniz kişiyle hayatınızı birleştirmeye karar verdiğinizde uzun bir hazırlık süreci başlar. Siz bu tatlı telaşların çoğunu unutulmaz hatıralarla tamamlayıp düğün hazırlıklarına başladıysanız gelinlik seçiminin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz demektir. Biz de bu süreçte işinizi kolaylaştırmak ve kendinize en uygun gelinliği bulmanızı sağlamak için bu yazıyı hazırladık. İyi okumalar!

VÜCUT TİPİNE GÖRE GELİNLİK NASIL SEÇİLİR?

Armut Vücut Tipi

Eğer omuzlarınız dar, beliniz inceyse, kalça ve basen bölgeniz ise omuzlarınıza göre daha geniş ise armut vücut şekline sahipsiniz demektir. Bu vücut tipi için gelinlik seçimi yaparken ince olan bel bölgesini vurgulamak gerekir. Dolayısıyla yarım balık gelinlik modellerini tercih edebilirsiniz. Böylece geniş kalça ve basenlerinizi avantaja çevirerek vücudunuzu daha kıvrımlı gösterebilirsiniz. A kesim ve prenses gelinlik modelleri de belinizi vurgulayarak kalçalarınızın genişliğini gizler.

Kum Saati Vücut Tipi

Eğer omuz ve kalça bölgeniz aynı genişlikte ise ve kıvrımlı bir beliniz varsa kum saati şeklinde bir vücuda sahipsiniz demektir. Bu vücut tipine sahipseniz oldukça şanslısınız; çünkü her tür gelinlik modelini çok güzel bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kusursuz fiziğinizi en iddialı şekilde ön plana çıkaracak modeller ise balık formundaki gelinlikler! Ancak hatlarınızı örtecek düz modellerden uzak durmanızda fayda var.

Dikdörtgen Vücut Tipi

Omuzlarınız, beliniz ve kalçanız aynı genişlikteyse, yani vücut hatlarınız kıvrımlı değilse dikdörtgen vücut tipine sahipsiniz demektir. Bu vücut şekline sahipseniz kemer detaylı düz model gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede kum saati vücut tipinde olduğu gibi beliniz daha kıvrımlı görünür ve gelinliği daha güzel bir şekilde taşırsınız. İki parçadan oluşan modeller de vücut yapınız için idealdir ve belinizi daha ince gösterir.

Elma Vücut Tipi

Eğer omuzlarınız geniş, bacaklarınız ince, bel ve kalça bölgenizin ölçüleri ise birbirine yakınsa elma vücut tipine sahipsiniz demektir. Bu vücut tipine sahip kadınlar, derin dekolteli gelinlikleri tercih ettiklerinde daha şık bir görünüme kavuşurlar. Bel bölgesini daha ince göstermek için göğüs altından geçen bir kemer detayına sahip gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Kabarık modellerden ise uzak durmalısınız.

Ters Üçgen Vücut Tipi

Omuzlarınız geniş, kalçalarınız darsa ve beliniz kıvrımlı değilse ters üçgen şeklinde bir vücuda sahipsiniz demektir. Bu vücut tipinde kalça bölgenizi daha geniş göstererek hatlarınızı dengelemeniz gerekir. Bunun için A kesim ve prenses gelinlik modellerini seçebilirsiniz.

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