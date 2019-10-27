Bu hafta İstanbulluları onlarca kültür ve sanat etkinliği bekliyor

İSTANBUL (AA) - AHMED ESAD ŞANİ - İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı ve 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergilendiği bienal, 10 Kasım'a kadar sürecek.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Program kapsamında Henrik Ibsen'in yazıp, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Nora - Bir Bebek Evi" oyunu Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde 30, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak.

"Karıncalar - Bir Savaş Vardı" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Ay, Carmela !" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Son" Ümraniye Sahnesi'nde, "Can Yeleği" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve "Felatun Bey ile Rakım Efendi" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde aynı tarihlerde gösterilecek.