HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu hafta 'mentollüye yasak' kararı geliyor!

Bu hafta 'mentollüye yasak' kararı geliyor!

29.04.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklama kararını bu hafta içinde duyurabileceğini yazdı.

Bu hafta 'mentollüye yasak' kararı geliyor!

ABD'de Joe Biden yönetiminin bu hafta içinde ülkede mentollü sigaraların yasaklanmasına yönelik planını duyuracağı belirtildi.

Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Biden yönetiminin uzun süredir tütün ürünleri karşıtları ve insan hakları savunucularının yaptığı bir çağrıya kulak vereceğini kaydetti.

Biden yönetiminin mentollü ve aromalı sigara türlerini yasaklamaya hazırlandığını ve planın bu hafta içinde duyurulabileceğini belirten yetkili, bu tür sigaraların en çok Afrika kökenli Amerikalılara zarar verdiğini kaydetti.

Yetkili, Biden'ın önereceği yasağın yürürlüğe girmesinin yıllar alabileceğini ancak bu adımın bile sigara karşıtı topluluklar tarafından memnuniyetle karşılanacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
1 yılda 2 dünya kadar kaynak harcanıyor!1 yılda 2 dünya kadar kaynak harcanıyor!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.