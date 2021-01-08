Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar kalkıyor mu?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyor. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel bir gelişme olarak İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı hakkında bir açıklama yayımladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler ve işletmelerin hizmet vereceği saatler... YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.

Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021 İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6. uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayacağı ve Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi. Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 ile 17.00 saaatleri arasında açık olacak. Belirtilen sürelerde market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler online olarak veya telefonla aldıkları siparişleri teslim edebilecekler. Restoran, lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri de bugün saat 20.00'ye kadar paket servis veya gel-al şeklinde, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında da yalnızca paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 ile 24.00 saatleri arasında yine paket servis ile faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş şirketleri ise Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 24.00 arasında sipariş teslimi yapabilecek. İsteyen vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde ikametlerine en yakın olan manav, bakkal, market, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi, fırın veya ekmek satış bayine yürüyerek gidebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların ne zaman sona ereceğiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da sürüyor. YASAKLAR KALKIYOR MU? DHA'nın haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00 ve hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini belirtti. Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.