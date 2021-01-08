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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar kalkıyor mu?

08.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar kalkıyor mu?

Yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklarla ilgili detayları çok sayıda vatandaş merak ediyor. Bu doğrultuda yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Son olarak İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Peki, yasaklar kalkıyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu marketler ne zaman açık? İşte detaylar…

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyor. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Güncel bir gelişme olarak İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı hakkında bir açıklama yayımladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler ve işletmelerin hizmet vereceği saatler...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6. uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayacağı ve Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi. Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 ile 17.00 saaatleri arasında açık olacak. Belirtilen sürelerde market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler online olarak veya telefonla aldıkları siparişleri teslim edebilecekler.

Restoran, lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri de bugün saat 20.00'ye kadar paket servis veya gel-al şeklinde, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında da yalnızca paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri de 10.00 ile 24.00 saatleri arasında yine paket servis ile faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş şirketleri ise Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 24.00 arasında sipariş teslimi yapabilecek. İsteyen vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde ikametlerine en yakın olan manav, bakkal, market, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi, fırın veya ekmek satış bayine yürüyerek gidebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların ne zaman sona ereceğiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da sürüyor.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

DHA'nın haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00 ve hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini belirtti. Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.

Yılbaşı sürecinin rakamlara olumsuz anlamda yansımayacağını umut ettiğini dile getiren Prof. Dr. İlhan, "Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

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