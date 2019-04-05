Bu hataları çok sık yapıyoruz! İşte hala kilo verememenizin nedenleri

Kilo vermek birçoğunuz için zor gibi gözükebilir. Geçmişinizde mutlaka olumsuz bir olay yaşamışsınızdır. Her şeyi yaptığınızı düşündüğünüz halde kilo verememiş olabilirsiniz. Yanlış yönlendirmeler, uzman olmayan kişilerden alınan tavsiyeler sizin olumlu ilerlemenizi engellemiş olabilir.

Yapılan en büyük hatalara gelin bakalım;

1.Sadece tartı odaklı olmak

Diyetinize tam uysanız bile zaman zaman tartı değişmeyebilir. Bu her zaman bir şeyleri yanlış yaptığınızı göstermez. Tartı o kadar hassastır ki regl dönemi, duş, hareket, yemek sonrası sizi olduğunuzdan farklı gösterebilir. Önemli olan giremediğiniz pantolana girebilmek değil mi sizce?

2.Kalori saymak

Kalori saymanın çok eskide kaldığını bilmenizi istiyorum. Besinlerin içeriklerine göre beslenmek, yakıtınızı doğru seçmek esas önemli olandır. Eğer gerçekten kalori ile beslenmek doğru ise, almanız gereken kalori miktarında her gün bir hamburger tüketin.

Bakın bakalım bir süre sonra beden nasıl tepki veriyor.

3.Egzersize yüklenmek

Özellikle kadınlarda sıkça rastladığım bir durum. Bir erkeğe yaklaşıldığı gibi bir kadına yaklaşılamaz. Bir kadın çok ağır spor yaptığında adet görmesi durabilir. Ve bir kadın yumurtlamadığı zaman bedensel ve zihinsel birçok sıkıntıya maruz kalabilir. Tartıdaki sayıyı düşürmek uğruna, sağlığınızdan olmayın.