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Bu hataları çok sık yapıyoruz! İşte hala kilo verememenizin nedenleri

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
DİYET HABERLERİ  | 05.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Yaz kapıda! 'Alınan kilolar en hızlı nasıl verilir?' araştırmaları başladı bile diyebiliriz. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında kilo verirken yapılan hataları ele aldı.

Bu hataları çok sık yapıyoruz! İşte hala kilo verememenizin nedenleri

Kilo vermek birçoğunuz için zor gibi gözükebilir. Geçmişinizde mutlaka olumsuz bir olay yaşamışsınızdır. Her şeyi yaptığınızı düşündüğünüz halde kilo verememiş olabilirsiniz. Yanlış yönlendirmeler, uzman olmayan kişilerden alınan tavsiyeler sizin olumlu ilerlemenizi engellemiş olabilir.

Yapılan en büyük hatalara gelin bakalım;

1.Sadece tartı odaklı olmak

Diyetinize tam uysanız bile zaman zaman tartı değişmeyebilir. Bu her zaman bir şeyleri yanlış yaptığınızı göstermez. Tartı o kadar hassastır ki regl dönemi, duş, hareket, yemek sonrası sizi olduğunuzdan farklı gösterebilir. Önemli olan giremediğiniz pantolana girebilmek değil mi sizce?

2.Kalori saymak

Kalori saymanın çok eskide kaldığını bilmenizi istiyorum. Besinlerin içeriklerine göre beslenmek, yakıtınızı doğru seçmek esas önemli olandır. Eğer gerçekten kalori ile beslenmek doğru ise, almanız gereken kalori miktarında her gün bir hamburger tüketin.
Bakın bakalım bir süre sonra beden nasıl tepki veriyor.

3.Egzersize yüklenmek

Özellikle kadınlarda sıkça rastladığım bir durum. Bir erkeğe yaklaşıldığı gibi bir kadına yaklaşılamaz. Bir kadın çok ağır spor yaptığında adet görmesi durabilir. Ve bir kadın yumurtlamadığı zaman bedensel ve zihinsel birçok sıkıntıya maruz kalabilir. Tartıdaki sayıyı düşürmek uğruna, sağlığınızdan olmayın.

4.Düşük yağlı gıdalar ve işlenmiş gıdalara yer vermek

Light ürün seçmek sizi sadece tartıda mutlu eder. Kilo verirken sağlığınızı korumanız gerekiyor. Ara öğünlerinizde bol katkı maddeli paketli gıda seçmek yerine elma ya da havuç yemeye ne dersin?

5.Yeterli lif tüketmemek

Zayıflamanın kurallarından biri de bağırsakların iyi çalışmasıdır. Yeterli lif tüketimi bağırsaklarınızın çalışmasına katkı sağlar. Aynı zamanda sizi tok tutarak iştah kontrolü sağlar.

6.Aç olmadan, sık sık yemek yemek

Kaç öğün beslenmeliyim sorusu en popüler sorulardan biridir. Ne zaman acıkıyorsanız o zaman yemek yiyin. İster 3 öğün, ister 2 öğün. Sık sık yemek yemek, insülininizi sürekli aktif hale getirir. Kendi bedeninizi dinleyin, öğünlerinizi geçiştirmeden tüketin.

7.Beklenmedik hedefler koymak

Aldığınız kiloları nasıl bir haftada almadıysanız, bir haftada vermeniz de mümkün değildir. Kendinizi mutsuz etmek yerine, yapmanız gerekenlere odaklanın.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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