Soğuk havalarda pencerelerin daha az açılması, evlerde nemin birikmesine neden oluyor. Bu durumdan etkilenen ev aletlerinin başında ise çamaşır makineleri geliyor.

Terry's Plumbing adlı tesisat şirketine göre çamaşır makinesinde kalan su ve nem, küf sporlarının çoğalması için uygun ortam oluşturuyor. Özellikle kapak lastiği, deterjan çekmecesi ve tamburda biriken nem zamanla kötü kokulara yol açabiliyor.

Uzmanlar, küf oluşumunu önlemek için her yıkamadan sonra makinenin kapağının açık bırakılmasını öneriyor. Kapağın açık kalması, makinenin iç kısmında hava dolaşımını sağlayarak nemin daha hızlı kurumasına yardımcı oluyor.

DETERJAN ÇEKMECESİNİ DE AÇIK BIRAKIN

Çamaşır makinesinde küf oluşumunu önlemek için yıkama işlemi biter bitmez ıslak çamaşırların çıkarılması gerekiyor. Ardından makinenin kapağının ve deterjan çekmecesinin mümkün olduğunca açık bırakılması öneriliyor.

Bu basit işlemin yalnızca birkaç saniye sürdüğü ancak makinenin içinde nem birikmesini önlemede etkili olduğu belirtiliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÜF NASIL TEMİZLENİR?

Makinenin içinde küf oluştuğundan şüpheleniliyorsa beyaz sirke kullanılabileceği belirtiliyor. Terry's Plumbing, tamburun içine 120 mililitre beyaz sirke eklenmesini ve makinenin mümkün olan en yüksek sıcaklıkta normal yıkama programında çalıştırılmasını öneriyor.

Yıkama tamamlandıktan sonra kapak lastiği ve deterjan çekmecesinin uygun bir temizlik ürünüyle temizlenmesi, ardından kuru bir bezle silinerek havalandırılması tavsiye ediliyor.

Böylece makinede biriken nemin ve küf oluşumuna zemin hazırlayan kalıntıların önüne geçilmesi hedefleniyor.