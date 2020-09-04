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Bu hatayı sakın yapmayın! Buzdolabında poşet kullanırsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Market ya da pazar alışverişi sonrası yiyeceklerin, özellikle sebze ve meyvelerin dolaba yerleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu besinlerin bozulup sağlığımızı ve ev ekonomimizi kötü etkilememesi için önemsenmesi gereken birkaç konu bulunuyor. Peki, sebze ve meyveleri buzdolabına poşetle yerleştirmek doğru mu, yanlış mı? Gelin, birlikte bu konuya yakından bakalım.

Bu hatayı sakın yapmayın! Buzdolabında poşet kullanırsanız...

Sebze ve meyveleri satın aldıktan sonra eve gelip poşetleriyle birlikte buzdolabına yerleştiriyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Çoğu kişi tarafından bu durum önemsenmeyerek yaygın olarak kullanılsa da meyve ve sebzelerinizin tazeliği ve sizin sağlığınız için bu alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekiyor.

BUZDOLABI VE POŞET KULLANIMI

Buzdolaplarının çoğunda en alt kısımda sebze ve meyveler için özel bölümler bulunur. Kullanım kolaylığı ve özel sıcaklık ayarları sebebiyle alışverişinizi yaptığınızda meyve ve sebzeleri buraya yerleştirmeniz gerekir. Ancak alışveriş poşetleriyle birlikte değil. Besinlerinizi poşetlerinden mutlaka çıkartarak dolaba yerleştirmelisiniz. Dilerseniz yemek hazırlarken kolaylık sağlaması açısından yıkayıp ardından kurulayarak dolaba yerleştirebilirsiniz. Mutlaka dikkat etmeniz gereken nokta sebze ve meyvelerinizin kesinlikle ıslak olmaması. Eğer yıkandıktan sonra ıslak kalacak meyveleri dolapta saklayacaksanız, mesela çilek gibi, bu durumda besini poşetten çıkarıp bir kaba aktarıp tüketeceğiniz kadarını yıkamanız gerekir.

Yıkayıp kuruladıktan sonra dilerseniz saklama kaplarında muhafaza edebilir, dilerseniz kese kağıtlarına koyarak saklayabilirsiniz. Kese kağıdı besinin çevresindeki havadaki fazla nemi tutarak çürüme ve bozulmaları geciktirecektir. Aynı şekilde plastik olmayan bir kap da besinleri hava akımından, dolayısıyla küf mantarı ve bozulmaya sebep olabilecek bakterilerden uzak tutacaktır.

Plastik poşet kullanmak sebze ve meyvelerdeki nemle birlikte dolaba yerleştirildiğinde oluşacak terlemeyle içerisinde bulunan besinlerin çürümesine neden olacaktır. Ayrıca pek çok plastik türü bulunduğunu ve bunların bazılarının gıda ile temasa uygun olduğunu duymuşsunuzdur. Tüm bu sebeplerle yazımızdaki önerilere kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

HER MEYVE VE SEBZE BUZDOLABINA KONMAZ

Çabuk filizlenen ve köklenen sebzelerden olan sarımsak, soğan ve patates buzdolabına konmaması gereken sebzelerin başında yer alıyor. Filizlendikten sonra kesinlikle tüketilmemesi gerektiği için patates konusunda hassas davranmanızı tavsiye ederiz. Fesleğen gibi kokulu sebzeler ise buzdolabında pörsür, keskin aroma ve kokusunu çevresindeki diğer besinlere de bulaştırır. Fesleğen aldığınızda onu çiçek gibi suyun içerisine koymak en iyi saklama yöntemi olacaktır.

Bu sebzeler haricinde domates, elma, portakal, mandalina, muz ve avokado gibi meyvelerin de buzdolabına konmadan serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Özellikle muz ve elma, olgunlaştığında yaydığı hormonlar nedeniyle buzdolabındaki diğer besinlerin fazla olgunlaşmasına ya da çürümesine neden olabilir. Buzdolabındaki soğuk hava da domatesin olgunlaşmasını durdurur ve tadında değişikliğe neden olur.

Ayrıca karpuz ve kavun gibi meyveler de kesilmeden oda sıcaklığında saklanabilir.

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