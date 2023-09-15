Bu hatayı yapıyorsanız dikkat! Yuvanız dağılabilir, bu sözleri kullanmadan önce bir daha düşünün

Sağlıklı ve mutlu evlilik için 5 ana bileşen olduğunu belirten uzmanlar sevgi, saygı ve hoşgörünün yanında doğru iletişim ve bireyselliğe de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ağızdan çıkan kötü sözler, evlilikler için hayati önem taşıyor.

FEVRİ DAVRANIP KALP KIRMAYIN!

Öfkeyle fevri davranıp kalp kıran kişilerin çoğunlukla pişman olduğunu belirten uzmanlar, "Evliliklerde derin yaralar bırakan bazı laflar, yaşamınızda güzel giden birçok şeyi mahvedebilir" diyor.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLA GİRMENİZE NEDEN OLABİLİR

Çiftlerin her konuda anlaşması imkansızdır. Bu durum bazen tartışmalara yol açabilir. Anlaşmazlıkları sakince bir neticeye bağlamaya çalışmak gerekir.

TARTIŞMADA EN ÇOK KULLANILAN CÜMLE: "BOŞANMAK İSTİYORUM"

Fakat evliliklerde tartışma sırasında çiftlerin sarf ettikleri ilk cümlelerden biri "Boşanmak istiyorum" olabiliyor. Bu söz, birliktelikte geri dönüşü olmayan bir yola girilmesine neden olabiliyor.

"SENİN YÜZÜNDEN"

Evliliklerde haklı ve baskın çıkmak isteyen taraf, eşini suçlama yoluna gidebilir. Fakat herkes hata yapar. Uzmanlar, "Senin yüzünden" diye suçlayıcı tavır sergilenmemesi gerektiğini belirtip sağlıklı düşünerek hareket edilmesini tavsiye ediyor.

Öte yandan "Korkaksın" ya da "İşe yaramazsın" gibi cümlelerin karşı tarafta yetersizlik duygusu uyandırdığı için kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

