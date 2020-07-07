Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Her yerde çiçekler açsın istiyorsanız, istediğiniz renklerde yapabileceğiniz bir karanfil modeli. Tabana dört zürafa yapılarak başlanan modelde zürafalar eksilerek devam eder. Yan taraflardan bir yuva oluşturulur ve kirpik yapılarak karanfilin yaprağı oluşturulmaya başlanır. Kirpikler bitince yine zürafa yapılır. Tabandan başlanan zürafalardan en üsttekinin üzerine gelinir ve çiçeğin dalı oluşturulur. Dal yapıldıktan sonra diğer tarafa geçilir ve ikinci yaprak aynı aşamalarla oluşturulur. Ardından ortadaki tohum oluşturulur ve zürafalarla karanfil yaprakları yapılır. Dört yapraklı karanfiliniz hazır.

Küçüklüğümüzden beri anneannelerimiz, babaannelerimiz ya da annelerimizin elinde hep bir şeyler görürüz. Bazen bir çift şiş, bazen de bir tığ ile ne kadar güzel şeyler üretir o eller. İşte bunlardan bir tanesi de iğne oyasıdır. Kimi zaman havlu kenarlarını, kimi zaman da yazmaların kenarını süsler. Şimdi size gerçekten bayılacağınız harika iğne oyas örnekleri vereceğiz...

2. GELİN TACI

Çiçek kısmı üç aşamada işlenen bir modeldir. Tabana geniş bir zürafa çekildikten sonra kirpiklerle çiçeğin ilk yaprağı oluşturulur. Tabandan iki zürafa atlayarak çiçeğin ikinci aşaması için yeni bir renk alınır ve yeniden zürafa çekilerek tepede birleştirilir ve çiçeğin ikinci aşaması tamamlanır. Son aşama için tekrar tabandan iki zürafa atlanır ve çiçeğin ikinci aşamasındaki zürafalara bağlanarak büyük zürafalar elde edilir. Çiçeğin üçüncü aşaması ile sık iğne dolanarak tamamlanır.

3. SULTAN KİRPİKLERİ

Tabanda oluşturulan zürafanın ardından üstüne kirpik yapılarak çiçeğin ilk aşaması tamamlanır. İkinci aşama ise ikinci bir renk ile zürafalar çekerek başlanır. Küçük kirpikler yapılarak çiçek yaprağının yarısı oluşturulur, diğer yarısı ile düz inip alttaki zürafaya bağlanır ve sultan kirpikleriniz hazır.

4. SONSUZLUK

Farklı bir model denemek istiyorsanız bir de bu mandallı oyayı deneyin. Mandalın iki ucuna çapraz biçimde ip sarılır. Ardından farklı bir renk ile mandaldaki sonsuzluk ortadan düğümlenir ve iğne ile zürafalar oluşturulmaya başlanır. Tepede üç tane zürafa oluşturduktan sonra her birine de 6-7 tane kirpik yapılır. Mandaldan çıkarılan uçlara 20 tane sık iğne yapılarak oya tamamlanır.

5. ÇATAL İLE İĞNE OYASI

Bir diğer farklı model ise çatalla iğne oyası. İp 10 kez çatala dolanır. Ortadan iğne geçirilir ve bağlanır. İpler çataldan çıkarıldığında yanda çok sayıda kirpik oluştuğunu göreceksiniz. O kirpikler bir önceki kirpik ile düğümle birleştirilerek hazır hale getirilir.

