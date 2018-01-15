KADIN

Bu ilacı kullanan erkeklerin çocuğu olmayabilir

Bu ilacı kullanan erkeklerin çocuğu olmayabilir

Bu ilacı kullanan erkeklerin çocuğu olmayabilir

Gripten romatizmaya, fibromiyaljiden spor yaralanmalarına kadar çok geniş bir alanda kullanılan ağrı kesici ‘ibuprofen’in, dikkatsiz ve bilinçsiz kullanımının, sperm üretimini bozarak üreme kapasitesini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkekleri yakından ilgilendiren bu konuda şu bilgileri verdi:

GÜNDE İKİ KEZ 600 MG İBUPROFEN ALIYORSANIZ...

“Son yapılan araştırmalara göre, ibuprofen üreme hormonlarının üretimini etkiliyor. Özellikle fazla miktarda kullanıldığında kas kaybına, libido azalmasına ve depresyona yol açabiliyor.

Tabii alınan doz da önemli. Özellikle üreme hormonlarındaki etkilenme için günde 6 tablet yeterli oluyor. Eğer bu doz uzun süre alınırsa sadece hormon üretimi etkilenmekle kalmıyor, kas kaybı, depresyon ve ereksiyon problemleri bile görülebiliyor.

Danimarkalı bilim adamları 18-35 yaş aralığındaki erkeklerde izlenen bu durumu “kompanse hipogonadism” olarak adlandırıyor.

Normalde erkeklerde bu fonksiyonları düzenleyen başlıca hormon “testosteron’dur.” Bu hormonun ilerleyen yaşla beraber azalması, üreme ile ilgili fonksiyonların bozulmasına yol açar.

Ancak aynı etkiler dört hafta boyunca günde iki kez (600 mg) ibuprofen kullanan erkeklerde de ortaya çıkabiliyor.

Çünkü bu ilacı kullanan erkeklerde, testosteron üretimini uyaran LH (luteinizan hormon) seviyesi artarken, testosteron seviyesi düşer.

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UZUN SÜRE KULLANANLAR RİSK ALTINDA

Danimarka Üniversitesi’nden araştırmacılar, 31 gönüllü ile çalıştılar. Daha sonra ilaç kullanımı durduruldu. Aynı zamanda testiküler hücreler de laboratuvarda çalışıldı.

Bu çalışma, ibuprofenin testis sağlığına hasar verebileceğini gösteren ilk çalışmadır.

Araştırmacılar, bu ilacı çok da gerekli olmayan nedenlerden ötürü bilinçsizce kullanan erkekleri uyardılar. Ancak esas risk altında olan grup, özellikle kronik ağrı sebebiyle uzun süre bu ilacı kullananlar.

Uzmanlar, dikkatsiz ve bilinçsiz kullanımının, sperm üretimini bozacak yolu başlatabileceği konusunda uyarıyor.

Bu durum, batı ülkelerinde son 40 yılda sperm sayısında görülen azalma dikkate alınırsa çok daha önem kazanıyor.

ARTRİT, FİBROMİYALJİ, ROMATİZMA...

Özellikle artrit, fibromiyalji, romatizma gibi hastalıklarda bu tip ilaçlar uzun süre kullanılıyor. Oluşan hormonal etkilerin yanında vücut kılları, kas kitlesi ve göğüs gelişimi konusunda da etkilere rastlanabilir.

Spor yapan erkekler arasında da egzersize bağlı ağrı ve zedelenmeler için kullanılan ilaç dozu gün geçtikçe artıyor.

Tabii ki ilaç endüstrisi, “asla endişe etmeyin ve güvenle kullanın ” mesajları veriyor.

Çalışma, 31 kişi gibi küçük bir grupta yapılmış olmakla beraber, 600mg/gün ve 6 haftalık kullanımda ortaya çıkan olumsuz yan etkiler bakımından önem taşıyor.

Pek çok ülkede kullanılan ibuprofen kısa dönem için etkili ve kuvvetli bir ağrı kesici. Ancak günlük doz ve uzun vadede kullanım açısından dikkatli olmak şart.”

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