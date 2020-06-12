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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 22:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat ile kıyı illerinin iç kesimleri), İç Anadolu'nun doğusu (Ankara'nın doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin'in kuzeydoğusu ve Adana'nın kuzeyi) ile Kastamonu ve Sinop'un iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

(AA)

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