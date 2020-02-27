Bu ipuçları çok işinize yarayacak! Yumuşatıcının kullanım alanları şaşırtıyor

Yumuşatıcıyı kuşkusuz hepimiz çamaşırları yumuşatmak ve ferah bir koku vermesi için kullanıyoruz ancak sizin için farklı kullanım alanlarını bir araya getirdik.
YANMIŞ TAVALAR
Yanmış tavaların özel kimyasal maddeler kullanmadan yıkanması neredeyse imkansızdır. Ancak her kimyasal istenile sonucu vermeyebilir. Tavayı ılık suda çözülmüş bir kaşık yumuşatıcı ile ıslatın bir gece bekletin. Sabah yıkamanız daha kolay olacaktır.
AHŞAP YÜZEYLER
Temizlik blog yazarı Lynsey Crombie, ahşap yüzeylerin daha parlak olmasını isteyenler için yumuşatıcı kullanımını öneriyor. Su ile bir miktar yumuşatıcıyı karıştırın ve yüzeylere püskürtün. Ferah bir koku da bonus olacaktır.
**ÇIKARTMALARDAN KURTULMAK İÇİN
Çıkartmalardan kurtulmak oldukça zordur ancak yumuşatıcı bunu çözebilir. Su ile 50/50 oranında seyreltilmiş yumuşatıcıyı karıştırın ve yüzeye uygulayın. Hafif ıslak bezle silin.
BANYODA KULLANIN
Kireç ve su lekelerini çıkarmak için her zaman sert kimyasallara ihyitaç duyuyoruz ancak yumuşatıcı kullanmanız yeterli olacaktır. ! 1/2 su bardağı ılık suya 1/2 su bardağı yumuşatıcı ekleyin ve yüzeye püskürtün. Bir süngerle temizleyin ve kurumasını bekleyin
ODA SPREYİ
Oda spreyleri için ekstra para harcamak istemiyorsanız bu noktada da yumuşatıcıdan faydalanabilirsiniz. Bir sprey şişesine su ile karıştırılmış bir miktar yumuşatıcı ve 1/2 kaşık karbonat ekleyin.Perdelerinizi, çarşaflarınızı ve döşemeli mobilyalarınızı tazeleyebileyin.
HALILARI YUMUŞATMAK
Halılarınızı yumuşatmak için sıcak su ve yumuşatıcıyı karıştırın. Halının üzerine püskürtün, birkaç dakika bekletin ve buharlı halı temizleyici kullanarak yıkayın.
SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN
Yumuşatıcı ayrıca sivrisineklerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Karbonat, bir miktar yumuşatıcı ve suyu karıştırın ve yüzeylere püskürtün.
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