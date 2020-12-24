Bu ipuçları sizi tam bir temizlik avcısı yapacak! Kötü kokulara kibrit, küf için karbonat

Bu çözümler genellikle gözümüzün önünde durur ve keşfedilmeyi beklerler. Hadi gelin kolay temizlik yöntemlerine bir göz atalım.

NEM GİDERİCİ OLARAK KAYA TUZU KULLANIN

Evinizdeki nem seviyesini yüzde 30 - 60 civarında düşük tutmak, sağlığınız ve rahatınız için önemlidir. % 80'in üzerindeki nem seviyeleri, bakteri ve mantarların büyümesi için ortam sağlar.

Bu küf ve mantar sporları evin etrafında dolaşır ve özellikle alerji ve akciğer hastalıkları olan kişiler için solumaya zararlı olabilir.

Havadaki nemi toplamak için kaya tuzu kullanmak, nem birikmesini önlemek için iyi bir adım olabilir. Tuzu, dibinde delikler olan, suyun akması için yeterince büyük, ancak tuzu durduracak kadar küçük bir kaba koyun. Suyun toplanabileceği başka bir kabın içine koyun ve tuzun dibindeki suya değmediğinden emin olun.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN KARBONAT

Evlerimizin banyolar, bodrumlar gibi nemli ve havalandırılmamış alanlarında ve pencerelerimizin çevresinde küf büyümeye başlayabilir. Küfü çıkarmak için 1 bardak karbonatı bir sprey şişesinde suyla karıştırın. Karışımı küfün üzerine püskürtün ve 5 dakika bekletin. Bir sünger veya fırça ile ovalayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Gerektiği kadar tekrarlayın.