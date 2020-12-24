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Bu ipuçları sizi tam bir temizlik avcısı yapacak! Kötü kokulara kibrit, küf için karbonat

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Bu ipuçları sizi tam bir temizlik avcısı yapacak! Kötü kokulara kibrit, küf için karbonat

Tuz, sirke ve lastik bant gibi temel malzemeler evlerimizi dönüştürmeye ve onları mümkün olan en iyi şekilde tutmaya yardımcı olabilir. Bu kadar basit temizlik ipuçları bize çok zaman kazandırabilir ve hatta cebimizde birkaç kuruş kalmasına bile yol açabilir.

Bu çözümler genellikle gözümüzün önünde durur ve keşfedilmeyi beklerler. Hadi gelin kolay temizlik yöntemlerine bir göz atalım.

NEM GİDERİCİ OLARAK KAYA TUZU KULLANIN

Evinizdeki nem seviyesini yüzde 30 - 60 civarında düşük tutmak, sağlığınız ve rahatınız için önemlidir. % 80'in üzerindeki nem seviyeleri, bakteri ve mantarların büyümesi için ortam sağlar.

Bu küf ve mantar sporları evin etrafında dolaşır ve özellikle alerji ve akciğer hastalıkları olan kişiler için solumaya zararlı olabilir.

Havadaki nemi toplamak için kaya tuzu kullanmak, nem birikmesini önlemek için iyi bir adım olabilir. Tuzu, dibinde delikler olan, suyun akması için yeterince büyük, ancak tuzu durduracak kadar küçük bir kaba koyun. Suyun toplanabileceği başka bir kabın içine koyun ve tuzun dibindeki suya değmediğinden emin olun.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN KARBONAT

Evlerimizin banyolar, bodrumlar gibi nemli ve havalandırılmamış alanlarında ve pencerelerimizin çevresinde küf büyümeye başlayabilir. Küfü çıkarmak için 1 bardak karbonatı bir sprey şişesinde suyla karıştırın. Karışımı küfün üzerine püskürtün ve 5 dakika bekletin. Bir sünger veya fırça ile ovalayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Gerektiği kadar tekrarlayın.

DİŞ MACUNU İLE LAVABOYU OVUN

Daha temiz bir şey için mağazaya gitmeye vaktiniz olmadığında bu ipucu yararlı olabilir. Banyonuzun lavabosunu parlatması için tek ihtiyacınız olan normal beyaz diş macunu. Temizlemek için nemli bir sünger kullanın.

Diş macunu, dişlerimizden plağı çıkarmak için kullanılan hafif bir aşındırıcı olduğundan, temizlik için harikalar yaratabilir. Bir dahaki sefere lavabonuza bir şeyler düşürdüğünüzde, suyu boşaltmak yerine hemen hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz!

LAVABO DELİKLERİNİ AÇMAK İÇİN ELBİSE ASKISI

Zamanla tuvaletlerimiz daha yavaş ve etkisiz bir şekilde yıkamaya başlayabilir. Bu oluyorsa, jantın altındaki delikler minerallerle tıkanabilir. Delikleri küçük bir aynayla kontrol edin ve ucu deliklere sokmak ve birikintileri gidermek için bükülmüş bir elbise askısı kullanın.

BANYODAKİ KÖTÜ KOKUYU KİBRİTLE GİDERİN

Banyoyu kullandıktan sonra, bir kibrit yakmak güçlü kokuları etkisiz hale getirebilir. Bu, kokuları yaymak için bir pencereniz veya havalandırma sisteminiz yoksa özellikle yararlı olabilir. Kibrit, tuvalete gittikten sonra ürettiğimiz kötü kokudan daha güçlü koku veren kükürt dioksit üretir. Sülfür dioksit çok daha güzel kokuyor ve istenmeyen kokuları maskeliyor!

MUSLUK AĞZINI SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Bir musluk basınç kaybetmeye veya bir tarafa püskürtmeye başladığında, bunun nedeni kir birikmesi olabilir. Musluğunuzun ucundaki küçük ağ kapaklı havalandırıcı ekran zamanla tıkanabilir. Temizlemek için tek yapmanız gereken, havalandırıcıyı çıkarmak ve bir diş fırçasıyla fırçalamadan önce sirkeye batırmaktır. Başlamadan önce drenaj deliğini kapatmayı unutmayın, böylece kanalizasyonda hiçbir şey kaybetmezsiniz!

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