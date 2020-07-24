Bu işte bir terslik var: Samsung, Samsung Galaxy Watch 3'ü kendi elleriyle sızdırdı!

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde 5 yeni ürün tanıtacak. Bunu Samsung CEO'sunun açıklamalarından anlıyoruz. Zira, Samsung CEO'su Tae-Moon Roh, Samsung'un etkinlikte 5 akıllı cihaz tanıtacağını söyledi. Bu cihazlardan birisi Samsung Galaxy Note 20 ve bir diğeri Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Diğer üç cihazdan birinin ise Samsung'un yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch 3 olacağı tahmin ediliyor. Samsung'un resmi Hindistan internet sitesinde görünen detaylara bakılırsa tahminler gerçeğe dönüşmeye çok yakın.

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 RESMİ SİTEDE ÇIKTI

Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Hindistan web sitesinde listelendi. Samsung'un internet sitesinde Galaxy Watch 3 cihazları için özel bir destek sayfası oluşturuldu. Sayfada ise Galaxy Watch 3'lerin boyutları, model isimleri ve kodları yer aldı. Buna göre Samsung Galaxy Watch 3 SM-R845F ve SM-R850 olmak üzere iki farklı model ismiyle gelecek. Saatlerin boyutu ise 45 mm ve 41 mm olacak. Her iki Galaxy Watch 3 modelinin LTE destekli modelleri de olacak. Bu modeller için de Samsung sitesinde halihazırda destek sayfası oluşturuldu bile.

SAMSUNG GALAXY WATCH 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy Watch 3 özellikleri arasında yuvarlak çerçeveli 1,6 inç veya 1,8 inç büyüklüğünde ekran, 247 mAh pil kapasitesi, 1 GB RAM ve Tizen OS 5.5'in yer alması bekleniyor. Ayrıca öngörüler, Samsung'un yeni akıllı saatinde EKG ve kan basıncı ölçme özelliğinin bulunacağı yönünde.

