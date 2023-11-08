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'Bu kadar da kim bilebilir? 4 milyon 750 bin lira kazanmış bir anda' Tuzlaspor iddiasında Cüneyt Özdemir'den olay sözler! '90'dan sonra atılacak gollerle 2-0 yener demişler'

08.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı bahis iddiaları gündemde! Tuzlaspor ile ilgili ortaya atılan iddialara dair gazeteci Cüneyt Özdemir de yorum yaptı. Murat Ağırel'in iddialarına ilişkin konuşan ve ayrıntıları değerlendiren Özdemir "Bulgaristan'dan bahis oynamışlar. Nasıl bir bahis biliyor musunuz? 2-0 yener demişler. Nasıl yener demişler peki? 90'dan sonra atılacak gollerle" dedi. Özdemir devamında "Bu kadar da kim bilebilir, kimse bilemez. Ama tutturmuş adam. 4 milyon 750 bin lira kazanmış bir anda" şeklinde konuştu.

'Bu kadar da kim bilebilir? 4 milyon 750 bin lira kazanmış bir anda' Tuzlaspor iddiasında Cüneyt Özdemir'den olay sözler! '90'dan sonra atılacak gollerle 2-0 yener demişler'

Türk futbolu, yeni iddialarla çalkalanıyor. Gazeteci Murat Ağırel'in geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor ile ilgili gündeme taşıdığı iddiaların yankıları sürüyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Ağırel'in iddialarına yayınında yer vererek çarpıcı ifadeler kullandı. Özdemir'in "Bunu kim bilebilir, bu kadar tutturmayı... Kimse bilemez" sözleri dikkat çekti.

"2-0 YENER DEMİŞLER! 90'DAN SONRA ATILACAK GOLLERLE"

Tuzlaspor ile ilgili iddialara ilişkin konuşan Cüneyt Özdemir, "Soruyor, diyor ki 'Ya siz şimdi Tuzlaspor'u almış bir aile...' Yani Fevzi İlhanlı var ve de bir yatırım olarak görmüşler, kardeşiyle beraber. Diyor ki 'Bunların aynı zamanda Bulgaristan'da bahis sitesi var.' Bahis sitesi de futbol üzerine. Hatta mesela, Keçiören - Tuzlaspor maçını örnek gösteriyor. Yani ortaya bir laf atmıyor Murat. Tuzlaspor - Keçiören maçı var diyor, orada bir tane adam Bulgaristan'da rastlantı bu ya... Bulgaristan'dan bahis oynamışlar. Ve de bahis nasıl bir bahis biliyor musunuz? 2-0 yener demişler. Nasıl yener demişler peki? 90'dan sonra atılacak gollerle." ifadelerini kullandı.

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"BUNU KİM BİLEBİLİR YANİ KİMSE BİLEMEZ"

Özdemir devamında "Böyle olunca, bu kadar da kim bilebilir yani, böyle bir şeyi haşa kimse bilemez yani, bu kadar tutturmayı. Ama tutturmuş adam. Ve de normalde 1 lira yatırdığınızda 10 lira kazanacakken 4 milyon 750 bin lira kazanmış bir anda. Diyor ki 'Bak bu da Bulgaristan'da. Bu da tuhaf değil mi' diyor." şeklinde konuştu.

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"NE KADAR GÜZEL, ENGELLE GİTSİN"

Özdemir "Tuzlaspor ne yapmış? Murat Ağırel'in hesabını engellemiş. Ne kadar güzel bak sen sağ ben selamet. Engelle gitsin, çok mu konuşuyor tutukla. Çok güzel çözümler bunlar yani. Soru mu var, boşver şey yap yani..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Murat Ağırel Tuzlaspor bahis

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