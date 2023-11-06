Tuzlaspor, yasa dışı bahis sözleriyle gündem olan Ağırel'i o sorudan sonra engelledi: "50 kişinin bildiğini şimdi tüm Türkiye biliyor"

Türk futbolu yeni bir gündemle meşgul. Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Tuzlaspor'la ilgili iddiaları gündeme taşımıştı. Ağır kulubün bilet fiyatlarının yüksek olduğunu belirtip statta ise kimse bulanmadığına dikkat çekmişti. Ancak yüksek fiyatlı biletlerin satılmış olarak görünmesi kara para aklama iddialarını gündeme taşımıştı.

4 MİLYON 750 BİN LİRA KAZANÇ...

Bu iddilaların ardından bir kez daha paylaşım yapan Murat Ağırel, Keçiörengücü-Tuzlaspor maçına 475 bin liralık yasa dışı bahis oynandığını ve 4 milyon 750 bin lira kazanç sağlandığını belgeledi. Maçın önceden biliniyor olma ihtimaline vurgu yapan Ağırel Tuzlaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altına bu soruyu sordu ancak cevap alamadığı gibi bir de Tuzlaspor tarafından engellendi.

Murat Ağırel'in ilk paylaşımı şu şekilde;

Tuzlaspor yönetimine @TFF_Org, @gencliksporbak ve @EmniyetGM yetkililerine bir kez daha soruyorum.

Keçiörengücü-Tuzlaspor maç sonucu 2-0 Tuzlaspor galibiyeti sonuçlandı. Maçta 3 kırmızı kart var ve maçın sonucunu 90+ da atılan gol belirledi.Maç için Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçı handikaplı, 2-0 kazanır diyerek 475 Bin TL bahis oynanmış ve 4 Milyon 750 bin TL kazanmış. Kuponu ve oynayan kişinin adresini de görsel olarak paylaşıyorum.

Bu bir sanal bahis oyuncusunun ileri görüşü,risk alışı mı yoksa maç sonucunu önceden bilen kişinin vurgunu mu? Bahis oynayan,oynamayan veya Futbol camiasında bulunan herkes bu sorunun cevabını biliyor. Bu kupon benzeri sanal bahiste başka bahis oynanmış mıdır? Başka kulüp maçlarında da bu durum söz konusu mudur?

Sanal bahis sitesinde hissesi olan birinin futbol kulübü hatta kulüplerinin sahibi olması rutin bir uygulama mıdır?

"YETİNMEMİŞ ENGELLEMİŞ"

Bu paylaşımın üzerine yanıt alamayan Ağırel, "Tuzlaspor Kulübü sayfasından açıkladığı basın açıklamasına yaptığım yorumu ve sorduğum soruyu gizlemiş.Yetinmemiş bir de beni engellemiş.Tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Kısa sürede gündem olan yazışmaların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Ağırel'e destek mesajları attı. Bazı kullanıcılar, "50 kişinin bildiğini tüm Türkiye biliyor şimdi hadi hayırlı olsun" derken bazı kullanıcılar, "soruyu çalışmadıkları yerden sormuşsunuz sanırım" diyerek desteklerini iletti.







